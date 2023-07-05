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Giriş Tarihi: 5.7.2023 12:17 Son Güncelleme: 5.7.2023 12:21

Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı! F.Bahçe'ye mi gelecek ?

Juventus’tan flaş Kenan Yıldız kararı! F.Bahçe’ye mi gelecek ?

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler bu anlamda Juventus'un 18 yaşındaki genç yeteneği Kenan Yıldız ile yakından ilgileniyordu. Son olarak İtalyan ekibinden futbolcunun transferi hakkında Fenerbahçe'ye flaş yanıt geldi. İşte detaylar...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe için geride kalan sezon istenildiği gibi başarılı geçmedi. Kanarya uzun yıllar devam eden şampiyonluk hasretine son veremedi. Sarı lacivertliler şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe sezonu Türkiye Kupası ile tamamlasa da istenilen başarı gelmedi. Sarı lacivertliler İsmail Kartal yönetiminde gelecek sezona yoğun tempoda hazırlanıyor. Diğer yandan ise transfer çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor.

Bu anlamda Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden birisi de İtalyan ekibi Juventus'un 18 yaşındaki genç yeteneği Kenan Yıldız olarak dikkat çekiyordu. Kanarya'nın futbolcuyla yakından ilgilendiği ve Juventus'a futbolcu için teklifte bulunduğu öğrenildi.

Son olarak ise Juventus'un, Fenerbahçe'ye transferde verdiği flaş yanıtı İtalyan basını duyurdu. Juventus, Fenerbahçe'nin Kenan Yıldız için yaptığı teklifi reddetti. (Fotomaç)

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Juventus'tan flaş Kenan Yıldız kararı! F.Bahçe'ye mi gelecek ?
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