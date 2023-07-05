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Giriş Tarihi: 5.7.2023 15:43

Mislav Orsic: Sezon sonu mutlu olacağımızı umuyorum

DHA
Mislav Orsic: Sezon sonu mutlu olacağımızı umuyorum

Trabzonspor’un yeni transferi Mislav Orsic, “Hocamızla Dinamo Zagreb döneminde iyi işler çıkarmıştık. Umarım burada da aynı başarıyı gösterebiliriz. Hocamız takımdan her zaman daha fazlasını istiyor. Sezon sonu mutlu olacağımızı umuyorum” dedi.

Trabzonspor'a kısa süre önce Southampton'dan transfer olan Mislav Orsic, yeni sezon hazırlık kampının yapıldığı Slovenya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Transfer sürecini değerlendiren Hırvat oyuncu, yeni takımında başarı hedeflediğini söyledi. Bordo-mavili ekibin Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica'ya büyük saygı duyduğunu söyleyen kanat oyuncusu, "Kendisiyle birlikte 2 yıl Dinamo Zagreb takımında çalışma fırsatı bulmuştuk. Oradan gelen çok iyi bir ilişkimiz var. Dolayısıyla ona çok büyük bir saygım var. Çok iyi bir antrenör olduğunu da zaten görmüştük. Dinamo Zagreb döneminde iyi işler çıkarmıştık. Umarım burada da aynı başarıyı gösterebiliriz. Hocamız takımdan her zaman daha fazlasını istiyor. Sezon sonu mutlu olacağımızı umuyorum. Hocamız beni burada görmek ve benimle birlikte çalışmak istediğini söyledi. Takım ile ilgili bilgileri anlattı ve bu sene büyük başarılar kazanabilme şansımızın yüksek olduğunu, birlikte kupalar kazanabileceğimizi anlattı. Bunları başarabilmek için hep beraber iyi iş çıkarmamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Sezon başı kampı hem takım arkadaşlarımı tanıyabilmem hem de onların beni tanıyabilmesi adına iyi bir süreç olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

"PETKOVİC İLE OYNAMA FIRSATIM OLURSA MUTLU OLURUM"
Trabzonspor'un transfer gündeminde olduğu iddia edilen Bruno Petkovic ile iyi arkadaş olduklarını anlatan Orsic, "Çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama kendisiyle çok iyi bir arkadaşlığımız olduğunu söyleyebilirim. Petkovic ile 5 yıl boyunca oynama fırsatı buldum. Birbirimize birçok gol için asist yaptık. Birlikte gol sevinçleri yaşadık. Eğer onunla tekrar oynama fırsatım olursa bundan mutlu olurum" şeklinde konuştu.

"KUTLAMALARDAKİ GEMİ FOTOĞRAFLARI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"
Trabzonspor'un 2021-2022 sezonunda kazandığı şampiyonluğun kutlamaları sırasında oluşturulan 'şampiyonluk filosu'ndan etkilendiğini açıklayan Orsic şunları söyledi: "Taraftarlarımızın tutkulu olması biz oyuncuları motivasyon olarak olumlu etkiler. Şampiyonluk için düzenlenen kutlamaları ben de medyadan görmüştüm. Özellikle kutlamalardaki gemi fotoğrafları beni çok etkilemişti. Bu sezon aynı başarıları ve aynı kutlamaları yaşamayı umuyorum. Bütün takım arkadaşlarım tarafından da çok iyi karşılandım. Çok iyi bir ortam vardı ve herkes bana yardımcı olmaya çalıştı. Milli takımlardaki arkadaşlarımızın da bize katılımıyla hep birlikte çalışabilme fırsatı bulacağız. Temel pozisyonum sol kanat pozisyonu ama daha önce hocamız ile birlikte farklı pozisyonlarda da oynamıştım ve ikinci santrafor olarak da görev almıştım. Hocamız benden nerede faydalanmak isterse orada oynayacağım. Bizim hedefimiz sıkı çalışıp başarılar kazanmak olacak." (DHA)

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Mislav Orsic: Sezon sonu mutlu olacağımızı umuyorum
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