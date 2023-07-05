Neymar’a yapay göl cezası! 3.3 milyon dolar...

Brezilya'da Rio'ya 130 kilometre uzaklıktaki Mangaratiba kasabasındaki villasının arazisine izinsiz yapay göl inşa eden Neymar rekor ceza aldı. 4 ayrı çevre suçu işlediği kararlaştıran yıldız futbolcu, 3.3 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

NEYMAR'IN İŞLEDİĞİ ÇEVRE SUÇLARI

31 yaşındaki Neymar, "Çevre kontrolüne tabi işlerin izinsiz olarak yürütülmesi", "Nehir suyunun izinsiz olarak alınması ve yönünün değiştirilmesi" ve "İzinsiz olarak arazinin kazılarak, bitki örtüsünün değiştirilmesi" şikayetlerinden dolayı suçlu bulundu.

VİLLAYI 2016 YILINDA SATIN ALDI

Brezilya medyasında yer alan habere göre; Neymar, Mangaratiba'daki villasını 2016 yılında satın aldı. 10 bin metrekarelik alana inşa edilen villada helikopter pisti, yüzme havuzu, SPA ve kondisyon merkezi bulunuyor.