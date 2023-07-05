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Giriş Tarihi: 5.7.2023 13:35

Nicolo Zaniolo'dan transfer itirafı! "G.Saray bana izin verir"

Nicolo Zaniolo’dan transfer itirafı! G.Saray bana izin verir

Galatasaray'ın Roma'dan bonservis bedeliyle transfer ettiği İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, başka bir takıma transfer olma ihtimaliyle ilgili açıklama yaptı. Milan ve Juventusu gibi dev kulüplerden transfer teklifi aldığı ortaya çıkan Zaniolo, G.Saray'ın izin vermesi halinde transfer olabileceğini açıkladı.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan bonservisiyle transfer ettiği Nicolo Zaniolo'nun geleceği hala belirsiz. Milan ve Juventus gibi dev takımlardan transfer teklifi aldığı ortaya çıkan Zaniolo, transferiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fussballeuropa'nın haberine göre; Zaniolo'nun önündeki tekliflerle ilgili bir analiz yapıldı ve en yakın takımın Juventus olduğu belirtildi.

"G.SARAY BANA İZİN VERİR"

Haberde, Zaniolo'nun transferiyle ilgili La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamadan bir bölüm paylaşıldı. Zaniolo, transferiyle ilgili şu sözler söyledi: "Şampiyonlar Ligi olsun olmasın, büyük bir teklif ve daha fazla gelişme şansı olsaydı Galatasaray muhtemelen gitmeme izin verirdi."

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Nicolo Zaniolo'dan transfer itirafı! "G.Saray bana izin verir"
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