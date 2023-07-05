Nicolo Zaniolo'dan transfer itirafı! "G.Saray bana izin verir"

"G.SARAY BANA İZİN VERİR"



Haberde, Zaniolo'nun transferiyle ilgili La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamadan bir bölüm paylaşıldı. Zaniolo, transferiyle ilgili şu sözler söyledi: "Şampiyonlar Ligi olsun olmasın, büyük bir teklif ve daha fazla gelişme şansı olsaydı Galatasaray muhtemelen gitmeme izin verirdi."