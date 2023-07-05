Nicolo Zaniolo'dan transfer itirafı! "G.Saray bana izin verir"

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan bonservisiyle transfer ettiği Nicolo Zaniolo'nun geleceği hala belirsiz. Milan ve Juventus gibi dev takımlardan transfer teklifi aldığı ortaya çıkan Zaniolo, transferiyle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fussballeuropa'nın haberine göre; Zaniolo'nun önündeki tekliflerle ilgili bir analiz yapıldı ve en yakın takımın Juventus olduğu belirtildi.
"G.SARAY BANA İZİN VERİR"
Haberde, Zaniolo'nun transferiyle ilgili La Gazzetta dello Sport'a yaptığı açıklamadan bir bölüm paylaşıldı. Zaniolo, transferiyle ilgili şu sözler söyledi: "Şampiyonlar Ligi olsun olmasın, büyük bir teklif ve daha fazla gelişme şansı olsaydı Galatasaray muhtemelen gitmeme izin verirdi."