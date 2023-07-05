Serdar Azmoun'dan transfer itirafı ve Arda Güler sözleri! "Umarım onu Barcelona veya Real'de görürüz"

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, spor dünyasının sevilen isimlerini ekrana getirmeye devam ediyor. Rus takımlarından Zenit, Rubin Kazan gibi kulüplerde geçirdiği başarılı sezonların ardından kariyerini Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen'da devam eden forvet oyuncusu Serdar Azmoun, Tivibu'da Çiğdem Günal'a konuk oldu. Geride kalan sezonu değerlendiren Serdar Azmoun, "Sezon iyi geçti. Çok iyi ama genç bir kadromuz var. Avrupa Ligi'nde yarı final oynayacağımızı tahmin etmiştim çünkü başarılı olabilecek yetenekli bir kadroya sahiptik. İyi bir teknik direktörümüz var. Final bile oynayabilirdik" dedi. Geçtiğimiz yıl Bayer Leverkusen'in teknik direktörlük koltuğuna oturan efsane futbolcu Xabi Alonso ile ilişkilerine değinen Azmoun, "Xabi Alonso bize bir hoca gibi değil bir baba gibi yaklaştı. Aslında ihtiyacımız olan şey buydu. Tabii ki teknik analizler konusunda da yardımcılarıyla birlikte çok iyi iş çıkardı" dedi.



"TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIM"

Türkiye'de ve dünyada başlayan transfer dönemi ile birlikte, birçok takım anılmaya devam eden Azmoun, bu sezon Türkiye'den transfer teklifi almasıyla ilgili olarak, "Bu sezon Türkiye'den transfer teklifi aldım. Büyük bir takımdı ama ismini vermek istemiyorum. Türk kültürünü çok seviyorum. Süper Lig'de oynamayı çok isterdim ama bir teklif olsa da bu transfer gerçekleşmedi. İmzalar atılmadan futbolda transfer gerçekleşmez" diye konuştu.





"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

İran Türkmenlerinden olmasından dolayı Türkçe'ye oldukça hakim olan Serdar Azmoun, çocukluğundan beri Fenerbahçe'yi çok sevdiğini söyleyerek, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Real Madrid'i de çok seviyorum ama bu sevgi başka anlamda bir sevgi. Real Madrid'i sevmem başka bir İspanyol takımında oynamayacağım anlamına gelmez. Kariyerim için en iyi olanı yapmak zorundayım. En iyi motivasyona sahip olacağım bir yerde olmam gerek. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta oynamayı her futbolcu ister" şeklinde konuştu. Ali Koç ile ilişkisine değinen Azmoun, Ali Koç'la arkadaşlık ilişkisi olduğunu, arkadaşlık ile profesyonelliğin farklı şeyler olduğunu, sadece Fenerbahçe'de değil, Türkiye'de olmanın çok güzel olacağını ifade etti.





"ARDA GÜLER ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Çiğdem Günal'ın Arda Güler hakkında sorduğu soruyu yanıtlayan Serdar Azmoun, "Arda Güler çok iyi bir oyuncu ve futbolu müthiş. Umarım kendisi için çok güzel şeyler olur. Umarım onu Barcelona veya Real Madrid'de görürüz çünkü bunu yapabilecek gücü var. Şu an Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu. Umarım büyük takımlarda oynar ve bu seviyede kalır" diye konuştu.

Röportajın sonuna doğru gelirken futbolda her şeyin mümkün olduğunu dile getiren Serdar Azmoun, profesyonel oyuncu olduklarını ve kariyerleri için iyi olacaksa her şeyi yapabileceklerini söyledi. Bunun Suudi Arabistan Ligi'ne gitmek de olabileceğini söyleyen Azmoun, şu an Bayer Leverkusen'le kontratı olduğunu ancak son ana kadar her şeyin mümkün olabileceğini belirtti.