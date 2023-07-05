Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler Fenerbahçe'de kalmayacak!
Giriş Tarihi: 5.7.2023 17:30 Son Güncelleme: 5.7.2023 17:42

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler Fenerbahçe'de kalmayacak!

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler Fenerbahçe’de kalmayacak!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler'in, Fenerbahçe'de kalmayacağı kesinleşti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ile ilgili soruya yanıt verdi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına bastı. Deplasman gittiğimiz şehirlerde de ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu biliyoruz. Milyonlara süreci anlatmamız lazım. Onlar da bilmeyi hak ediyor. Süreç sonuçlanmadı. Süreç bittikten sonra bütün gelişmeleri, detaylı bir şekilde anlatma borcum var."

"ALLAH HAYIRLISINI YAZSIN"

"Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın... Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın."

"ARDA FENERBAHÇE'DE OLMAYACAK"

"Net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Hangi şartlarda ayrılacağı netleştikten sonra gerekli açıklamaları yapacağım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak."

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler Fenerbahçe'de kalmayacak!
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