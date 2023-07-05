Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler'den flaş karar! 'Kiralık oynamak istemiyorum'
Giriş Tarihi: 5.7.2023 09:13

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler'den flaş karar! 'Kiralık oynamak istemiyorum'

ÇAĞDAŞ HALICI
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler’den flaş karar! ’Kiralık oynamak istemiyorum’

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 18 yaşındaki Arda Güler Fenerbahçe'de kalmayı planlamadığı için Barcelona’ya soğuk bakarken, transferde Real Madrid kulübü öne geçti. Eflatun-beyazlılar, 20 milyon Euro ile Kanarya’ya teklifini yaptı.

Yeni sezonda Fenerbahçe forması giymek istemeyen ve Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan genç yıldız Arda Güler için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. The Atletic'in haberine göre; 18 yaşındaki futbolcu, seçimini Real Madrid'den yana yaptı.

Bilindiği üzere Barcelona, 10 gündür İstanbul'da kamp kurmuş durumdaydı ve oyuncuyu transfer etmek için sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile görüşmelerini sürdürüyordu. R.Madrid'in de Arda'yı kadrosuna katmak için bir temsilci yolladığı ve oyuncuyla masaya oturduğu bildirildi.

SONRAKI SATIŞTAN %20 PAY

F.Bahçe'de kiralık oynamayı da reddeden genç on numaranın, bu yaşanan gelişmelerden sonra Real Madrid'e daha sıcak bakmaya başladığı aktarıldı. Çünkü Arda'yı Barcelona alırsa, oyuncuyu 1 yıl Fenerbahçe'ye kiralayacaktı. Güler'in, önümüzdeki sezon F.Bahçe'de forma giymek istemediğini net şekilde yönetime ilettiği kaydedildi.

Eflatun- beyazlıların, Kanarya'ya 20 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdiği öğrenildi. Başkan Koç'un, bugün saat 16.00'da İsmail Kartal'ın imza töreninde bu konuya açıklık getirmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fransa Marsilya'da 27 yaşındaki bir genç polisin plastik mermisiyle hayatını kaybetti
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Macaristan, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile birlikte hareket edecek
Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi: Kemal Bey'in partisi mi burası?
İmamoğlu resmen harekete geçti! Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek hamle
Emmanuel Macron'dan "sosyal medya" açıklaması: İş çığrından çıktığında...
Aşk yaparken yakalandı
CHP toz duman! Baba oğul kavgası büyüyor
‘Bu tipinle kimse seni izlemez’ diye benimle alay ettiler
Gözün aydın Türkiyem
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Arda Güler'den flaş karar! 'Kiralık oynamak istemiyorum'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA