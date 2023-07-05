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Giriş Tarihi: 5.7.2023 08:35

Son dakika Galatasaray haberleri: Erden Timur Londra'da! Seyahatin sebebi belli oldu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Erden Timur Londra’da! Seyahatin sebebi belli oldu...

Son dakika Galatasaray haberleri: Transfer için yoğun mesai harcayan Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur Londra'ya gitti. Timur'un seyahatinin sebebi belli oldu.

Paredes'in ardından takımı iki mevkide daha güçlendirmek isteyen Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur harekete geçti. Sarı-kırmızılı idareci, dün sabah İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Timur'un Londra seferinin sebebi de belli oldu.

Erden Timur, Londra'ya Michail Antonio transferinin haricinde bir takviye daha yapmak için gitti. Sarı-kırmızılı idareci, İngiltere'de sol bek mevkii için de bir oyuncu ile görüşecek.

Galatasaray'ın, Arsenal'in 23 yaşındaki Portekizli oyuncusu Nuno Tavares için nabız yoklayacağı ve satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle kapıyı çalacağı öğrenildi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Erden Timur Londra'da! Seyahatin sebebi belli oldu...
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