Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor Djaniny ile yollarını ayırıyor!

Trabzonspor'un transfer görüşmeleri yapması için izin verdiği Djaniny Semedo, Arap yarım adasında kendine kulüp arıyor.

Tecrübeli hücum oyuncusu, yüksek teklif yapan kulüpler arasından seçimini yapacak.

ESKİ KULÜBÜNDEN TEKLİF YOK

32 yaşındaki futbolcu geçen sezonu Sharjah'ta kiralık olarak geçirmişti. Ancak Sharjah tecrübeli isme yeni bir teklif sunmadı.

İstediği performansı bir türlü gösteremeyen Djaniny sezonunun sona ermesiyle beraber Trabzonspor'a geri dönmüştü.

11 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sharjah'a kiralanan ve 11 resmi maça çıkan Djaniny bu karşılaşmalarda 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı. (Fotomaç)