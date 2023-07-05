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Giriş Tarihi: 5.7.2023 11:47

Trabzonspor'dan Sandro Kulenovic hamlesi!

Trabzonspor’dan Sandro Kulenovic hamlesi!

Süper Lig ekibi Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine yine bir Hırvat oyuncu aldı. Bordo-Mavililer, Sandro Kulenovic’i transfer etmek istiyor. Detaylar...

Nenad Bjelica önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da gündemine Hırvat golcü geldi. Bordo-Mavililer, Dinamo Zagreb forması giyen Sandro Kulenovic'i transfer etmek istiyor. Detaylar...

TRABZONSPOR, SANDRO KULENOVİC'İ GÜNDEMİNE ALDI
Fanatik'te yer alan habere göre, Bordo-Mavililer, Sandro Kulenovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Siyah-Beyazlılar genç oyuncuyu ileri uçta rotasyon olarak kullanmak istediği ifade edildi. 2 sezondur ülkesinin takımlarından Lokomativa'da kiralık olarak görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun, DinamoZagreb ile 2 yıllık kontratı kaldı.

Hırvat basınında yer alan haberlere göre Kulenovic, Bjelica ile çalışmak istiyor. 1.91 boyundaki pivot santrforun ise 2 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeli ile takıma katılması düşünülüyor.

DİNAMO ZAGREB, KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Hırvat ekibi Dinamo Zagreb, genç oyuncuyu gelecek sezon takım planmasında yer vermeyecek. Zagreb, genç oyuncunun bonservisi ile ayrılmasına izin vereceği iddia edildi. İstenilen bonservis bedelinde ise kolaylık sağlaması bekleniliyor.

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Trabzonspor'dan Sandro Kulenovic hamlesi!
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