Trabzonspor’dan Sandro Kulenovic hamlesi!

Nenad Bjelica önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da gündemine Hırvat golcü geldi. Bordo-Mavililer, Dinamo Zagreb forması giyen Sandro Kulenovic'i transfer etmek istiyor. Detaylar...

TRABZONSPOR, SANDRO KULENOVİC'İ GÜNDEMİNE ALDI

Fanatik'te yer alan habere göre, Bordo-Mavililer, Sandro Kulenovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Siyah-Beyazlılar genç oyuncuyu ileri uçta rotasyon olarak kullanmak istediği ifade edildi. 2 sezondur ülkesinin takımlarından Lokomativa'da kiralık olarak görev yapan 23 yaşındaki oyuncunun, DinamoZagreb ile 2 yıllık kontratı kaldı.

Hırvat basınında yer alan haberlere göre Kulenovic, Bjelica ile çalışmak istiyor. 1.91 boyundaki pivot santrforun ise 2 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeli ile takıma katılması düşünülüyor.

DİNAMO ZAGREB, KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Hırvat ekibi Dinamo Zagreb, genç oyuncuyu gelecek sezon takım planmasında yer vermeyecek. Zagreb, genç oyuncunun bonservisi ile ayrılmasına izin vereceği iddia edildi. İstenilen bonservis bedelinde ise kolaylık sağlaması bekleniliyor.