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Giriş Tarihi: 6.7.2023 10:32 Son Güncelleme: 6.7.2023 10:36

Arda Güler'in babası Ümit Güler'den gündem olan Real Madrid paylaşımı!

Arda Güler’in babası Ümit Güler’den gündem olan Real Madrid paylaşımı!

Bu sezon transferin gözde ismi olmayı başaran Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in yeni takımı belli oldu. Dünkü basın toplantısında konuşan Ali Koç, Arda Güler'in yeni sezonda takımda olmayacağını açıkladı. Barcelona ve Real Madrid ile görüşme yapan Arda Güler ve babası Ümit Güler kararını verdi. Genç yetenek Real Madrid'e transfer olma kararı aldı. Bu gelişmenin ardından babasından flaş bir paylaşım geldi.

Futbol dünyasının merakla beklediği Arda Güler transferi netliğe kavuştu. Fenerbahçe'de Arda Güler'in kalmayacağı Başkan Ali Koç tarafından açıklandı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın imza töreninde soruları yanıtlayan Başkan Ali Koç, Arda Güler ile ilgili olarak "Önümüzdeki sezon burada olmayacak" dedi.

ARDA GÜLER 30 MİLYON EURO KAZANDIRACAK

Barcelona ve Real Madrid ile görüşen Arda Güler ve Babası Ümit Güler transferde kararını verdi. Arda Güler, Real Madrid'de oynama kararı aldı ve kulübü Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte tam 30 milyon Euro kazandıracak.

BABASI ÜMİT GÜLER'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Arda Güler'in babası Ümit Güler, Pınar Altuğ'un canlandırdığı Meltem isimli karakterin, "Barcelona'ya neden gitmiyoruz?" sorusuna cevap olarak, Tamer Karadağlı'nın oynadığı Haluk karakterinin 'Ben sadece Real Madrid'e giderim' dediği sahneleri paylaştı.

ARDA GÜLER 7 TEMMUZ'DA 6 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler sağlık kontrolünden geçmek ve 6 senelik sözleşmeye imza atmak için bugün Türkiye saatiyle 17.00'da İspanyol ekibinin kendisine tahsis ettiği özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Madrid'e şehrine geçecek.

AS'ta yer alan haberde; Real Madrid'in Arda Güler transferini 7 Temmuz Cuma günü açıklayacağı ifade edildi. İspanyol basını, Arda Güler'in Real Madrid'in ABD'de düzenleyeceği sezon öncesi kampına katılacağını da yazdı.

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Arda Güler'in babası Ümit Güler'den gündem olan Real Madrid paylaşımı!
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