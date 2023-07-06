Arda Güler’in babası Ümit Güler’den gündem olan Real Madrid paylaşımı!

Futbol dünyasının merakla beklediği Arda Güler transferi netliğe kavuştu. Fenerbahçe'de Arda Güler'in kalmayacağı Başkan Ali Koç tarafından açıklandı. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın imza töreninde soruları yanıtlayan Başkan Ali Koç, Arda Güler ile ilgili olarak "Önümüzdeki sezon burada olmayacak" dedi.
ARDA GÜLER 30 MİLYON EURO KAZANDIRACAK
Barcelona ve Real Madrid ile görüşen Arda Güler ve Babası Ümit Güler transferde kararını verdi. Arda Güler, Real Madrid'de oynama kararı aldı ve kulübü Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte tam 30 milyon Euro kazandıracak.
BABASI ÜMİT GÜLER'DEN FLAŞ PAYLAŞIM
Arda Güler'in babası Ümit Güler, Pınar Altuğ'un canlandırdığı Meltem isimli karakterin, "Barcelona'ya neden gitmiyoruz?" sorusuna cevap olarak, Tamer Karadağlı'nın oynadığı Haluk karakterinin 'Ben sadece Real Madrid'e giderim' dediği sahneleri paylaştı.
Arda Güler'in babası Ümit Güler'in WhatsApp paylaşımı.pic.twitter.com/4aYPDShIIL— Sabah Spor (@sabahspor) July 5, 2023
ARDA GÜLER 7 TEMMUZ'DA 6 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK
Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler sağlık kontrolünden geçmek ve 6 senelik sözleşmeye imza atmak için bugün Türkiye saatiyle 17.00'da İspanyol ekibinin kendisine tahsis ettiği özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Madrid'e şehrine geçecek.
AS'ta yer alan haberde; Real Madrid'in Arda Güler transferini 7 Temmuz Cuma günü açıklayacağı ifade edildi. İspanyol basını, Arda Güler'in Real Madrid'in ABD'de düzenleyeceği sezon öncesi kampına katılacağını da yazdı.