Arda Güler’in babası Ümit Güler’den gündem olan Real Madrid paylaşımı!

BABASI ÜMİT GÜLER'DEN FLAŞ PAYLAŞIM

Arda Güler'in babası Ümit Güler, Pınar Altuğ'un canlandırdığı Meltem isimli karakterin, "Barcelona'ya neden gitmiyoruz?" sorusuna cevap olarak, Tamer Karadağlı'nın oynadığı Haluk karakterinin 'Ben sadece Real Madrid'e giderim' dediği sahneleri paylaştı.

ARDA GÜLER 7 TEMMUZ'DA 6 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler sağlık kontrolünden geçmek ve 6 senelik sözleşmeye imza atmak için bugün Türkiye saatiyle 17.00'da İspanyol ekibinin kendisine tahsis ettiği özel uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Madrid'e şehrine geçecek.