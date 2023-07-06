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Giriş Tarihi: 6.7.2023 11:47

Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan bilmecesi!

Beşiktaş’ta Emrecan Uzunhan bilmecesi!

İstanbulspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Uzunhan'ın geleceği hala belirsiz. İddialara göre oyuncu için son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek. Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'a kiralık olarak giden Emrecan'ın yeniden kırmızı-beyazlı takıma gitmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun başında İstanbulspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Emrecan Uzunhan'ın geleceği netleşmeye başladı. Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan genç oyuncu ligin ikinci yarısında Antalyaspor'a kiralık olarak gitti.

Beşiktaş'a geri dönen Emrecan için Antalyaspor'un ısrarı devam ediyor. Oyuncuyu bir sezon daha kiralamak isteyen Antalyaspor, Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Siyah-beyazlı camiadan Emrecan Uzunhan'ın transferi için 'bekleyin' karşılığı geldi. Beşiktaş'ın sezon başı kamp çalışmaları için kadroya dahil edilen Emrecan Uzunhan için son karar, Şenol Güneş'ten gelecek.

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Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan bilmecesi!
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