Beşiktaş’ta Emrecan Uzunhan bilmecesi!

Beşiktaş'a geri dönen Emrecan için Antalyaspor'un ısrarı devam ediyor. Oyuncuyu bir sezon daha kiralamak isteyen Antalyaspor, Beşiktaş'ın kapısını çaldı.

Siyah-beyazlı camiadan Emrecan Uzunhan'ın transferi için 'bekleyin' karşılığı geldi. Beşiktaş'ın sezon başı kamp çalışmaları için kadroya dahil edilen Emrecan Uzunhan için son karar, Şenol Güneş'ten gelecek.