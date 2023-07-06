Beşiktaş’tan Bakhtiyor Zaynutdinov bombası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Avrupa'dan pek çok isimle temas kurarken bir gözünü de Türk dünyasına çeviriyor.

Siyah-beyazlılar, TFF'nin yeni yabancı kararının ardından bu bölgeden bir oyuncuyu da kadrosuna katmanın peşinde. Beşiktaş bunun için kolları sıvadı. Listenin ilk sırasındaki isim ise CSKA Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov var.

25 yaşındaki Kazak futbolcu, 2020 yılında Rostov'dan 2 milyon euro bedelle transfer edilmişti. Beşiktaş, Bakhtiyor için Rus ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Futbolcunun transfer durumu siyah beyazlı camiada merakla takip edilmeye başlandı.(Fotomaç)