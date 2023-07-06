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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Çağlar Söyüncü resmen A.Madrid’de

Çağlar Söyüncü resmen A.Madrid’de
İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün yeni sezonda formasını giyeceği takım resmen belli oldu. Altınordu altyapısının ürünü olan 27 yaşındaki stoper, daha önce anlaşmaya vardığı La Liga ekibi Atletico Madrid ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Başkent takımı, bugün Çağlar Söyüncü'yü düzenleyeceği basın toplantısıyla medyaya tanıtacak. Başarılı futbolcu; Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan sonra Atletico Madrid'de forma giyecek üçüncü Türk futbolcu olacak.

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Çağlar Söyüncü resmen A.Madrid’de
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