Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Şampiyonlar Ligi ön elemelerini kaçırabilir
Giriş Tarihi: 6.7.2023 21:49 Son Güncelleme: 6.7.2023 21:50

Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Şampiyonlar Ligi ön elemelerini kaçırabilir

DHA
Galatasaray’da Lucas Torreira şoku! Şampiyonlar Ligi ön elemelerini kaçırabilir

Galatasaray, Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray, Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Lucas Torreira'nın durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Torreira'nın 2'nci derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edildiği belirtildi.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray Futbol A takımımızın Hull City ile oynadığı hazırlık maçında aldığı darbe sonucu sol dizinde esneme olan oyuncumuz Lucas Torreira'nın bugün sponsor hastanemizde çekilen MR'ında iç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Buna göre Uruguaylı oyuncu, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak adına oynanacak ilk eleme maçlarını kaçırabilir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki! "Yerel seçimlerde bu kötü gidişe son vereceğiz!"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Türkiye’ye sürpriz ziyaret! Başkan Erdoğan ile görüşecek
Son dakika: Bakan Mehmet Şimşek '3 temel bileşen' diyerek açıkladı: Enflasyon tek haneye gerileyecek
Bloklamışlar
İşte Cumhuriyet Gazetesi'ndeki büyük usulsüzlüğün perde arkası: CHP-İYİ Parti rüşvet skandalının neresinde? Operasyon haber karşılığında çikolata kutusunda para...
Yeni Zigana Tüneli videosuyla binlerce beğeni almıştı! "Girdik bir deliğe, kardeşim git git bitmiyor"
SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığından 2. el araç satışlarıyla ilgili önemli uyarı: Para cezası uygulanacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türkiye'deki 81 ilin günümüzdeki resmi adları alfabetik olarak sıralanıp plaka kodları yeniden belirlenecek olsa, İstanbul'un yeni plaka kodu kaç olur?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! Şampiyonlar Ligi ön elemelerini kaçırabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA