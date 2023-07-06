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Giriş Tarihi: 6.7.2023 09:28 Son Güncelleme: 6.7.2023 09:30

Kulüpler Birliği toplantısında olay çıkaracak istek!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Kulüpler Birliği toplantısında olay çıkaracak istek!

Kulüpler Birliği’nin son yapılan toplantısında 4 Büyük dışındaki 16 kulüp, yayın gelirinin şampiyonluk sayısına göre değil eşit dağıtılması talebinde bulundu.

Kulüpler Birliği'nin 12 Haziran'da gerçekleşen son toplantısında gündeme getirilen bir konu, 4 Büyükler ile diğer kulüpler arasındaki tansiyonu yükseltmeye adeta gebe… Spor Toto Süper Lig'de yer alan kulüplerin büyük bölümü için yayın geliri en önemli girdi kalemi durumunda. Bütçelerinin büyük bölümünü buradan elde ettiği parayla sağlayan kulüplerimiz, konuyla ilgili devrim niteliğinde bir talepte bulunarak gelirin eşit dağıtılmasını istedi.

BAŞAKŞEHİR DE FİKRE DESTEK VERDİ
Kulüp temsilcileri, mevcut durumda şampiyonluk sayısına göre verilen parayla ilgili olarak, "Bizim için en büyük gelir kaynağı bu, dağıtım şampiyonluklara göre değil eşit olsun" isteğini masaya getirdi. Bu talebe, şampiyonluk yaşayan Başakşehir de destek verirken 16 kulübün fikir birliği içinde olduğu kaydedildi. Konunun bir sonraki toplantıda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticileriyle de görüşüleceği belirtildi.



2022-23 SEZONU SÜPER LİG YAYIN GELİRİ DAĞILIMI:

-Galatasaray: 193 milyon TL
- Fenerbahçe: 172 milyon TL
- Beşiktaş: 157 milyon TL
- Adana Demir: 100 milyon TL
- Trabzonspor: 97 milyon TL
- Başakşehir: 90 milyon TL
- Konyaspor: 75 milyon TL
- Karagümrük: 74 milyon TL
- Kayserispor: 70 milyon TL
- Kasımpaşa: 66 milyon TL
- Ankaragücü: 65 milyon TL
- Antalyaspor: 65 milyon TL
- Sivasspor: 65 milyon TL
- Alanyaspor: 65 milyon TL
- Giresunspor: 65 milyon TL
- İstanbulspor: 63 milyon TL
- Ümraniyespor: 56 milyon TL
- Gaziantep FK: 55 milyon TL
- Hatayspor: 53 milyon TL

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BÜLENT TİMURLENK
Sponsor peşinde koşmaları lazım!
Avrupa'ya baktığımızda İngiltere'de sezonda 380 maçın 200'ünün naklen yayınlandığını, bir takımın en fazla 21-22 karşılaşmasının ekrana geldiğini görürüz. Eşit dağılım modeli; İtalya, İspanya ve Fransa'da yok. Yayın paketini satın alan taraftarların büyük bir çoğunluğunun 4 Büyük taraftarı olduğu gerçeğine, bir de bu takımların oynadıkları maçlara gelen reklamların çok daha fazla olduğunu eklerseniz 16 kulübün isteğinin, istekten öteye gidemeyeceğini görürsünüz. Milyonlarca seyircisi olan bu 4 kulüp de elbette bu eşit dağılıma ilk dakikadan karşı çıkar. Bu 16 takım, yayın gelirleri dışında sponsorluk ve ürün satışı kazançlarını artırmanın peşinde koşmalılar.

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Kulüpler Birliği toplantısında olay çıkaracak istek!
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