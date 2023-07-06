Olay çıkaracak istek

Kulüpler Birliği'nin 12 Haziran'da gerçekleşen son toplantısında gündeme getirilen bir konu, 4 Büyükler ile diğer kulüpler arasındaki tansiyonu yükseltmeye adeta gebe…Bütçelerinin büyük bölümünü buradan elde ettiği parayla sağlayan kulüplerimiz, konuyla ilgili devrim niteliğinde bir talepte bulunarak gelirinistedi.Kulüp temsilcileri, mevcut durumda şampiyonluk sayısına göre verilen parayla ilgili olarak,isteğini masaya getirdi.Konunun bir sonraki toplantıda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticileriyle de görüşüleceği belirtildi.-Galatasaray: 193 milyon TL- Fenerbahçe: 172 milyon TL- Beşiktaş: 157 milyon TL- Adana Demir: 100 milyon TL- Trabzonspor: 97 milyon TL- Başakşehir: 90 milyon TL- Konyaspor: 75 milyon TL- Karagümrük: 74 milyon TL- Kayserispor: 70 milyon TL- Kasımpaşa: 66 milyon TL- Ankaragücü: 65 milyon TL- Antalyaspor: 65 milyon TL- Sivasspor: 65 milyon TL- Alanyaspor: 65 milyon TL- Giresunspor: 65 milyon TL- İstanbulspor: 63 milyon TL- Ümraniyespor: 56 milyon TL- Gaziantep FK: 55 milyon TL- Hatayspor: 53 milyon TLBÜLENT TİMURLENKSponsor peşinde koşmaları lazım!baktığımızda İngiltere'de sezonda 380 maçın 200'ünün naklen yayınlandığını, bir takımın en fazla 21-22 karşılaşmasının ekrana geldiğini görürüz.Yayın paketini satın alan taraftarların büyük bir çoğunluğunun 4 Büyük taraftarı olduğu gerçeğine, bir de bu takımların oynadıkları maçlara gelen reklamların çok daha fazla olduğunu eklerseniz 16 kulübün isteğinin, istekten öteye gidemeyeceğini görürsünüz.Bu 16 takım, yayın gelirleri dışında sponsorluk ve ürün satışı kazançlarını artırmanın peşinde koşmalılar.