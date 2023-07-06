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Giriş Tarihi: 6.7.2023 14:52 Son Güncelleme: 6.7.2023 14:53

Son dakika: Ertuğrul Doğan'dan transfer ve Uğurcan Çakır açıklaması

Son dakika: Ertuğrul Doğan’dan transfer ve Uğurcan Çakır açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlediği basın toplantısında kulübün alacak-gider dengesi ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, Uğurcan Çakır'ın transfer iddialarıyla ilgili de konuştu.

İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

"Kulübün kasasına 37 milyon Euro koyduk. Trabzonspor'un yıllık geliri 615 milyon TL. Yıllık gideri 800 milyon TL. Bunun içinde oyuncuların maliyetleri ve personel maaşları yok. Hepsini içine koyarsak 1 milyar TL'ye yakın bir açık var. Bu şartlarda kulüpleri yönetmek çok zor hale geliyor.

Lahtimi tüm uyarılarımıza rağmen Trabzon'a gelmedi. Noter tespiti yapıp ceza kestik. Hocamız kadro dışı bıraktı. Oyuncu Trabzon'a dönmek istemediğini söyledi. Trabzonspor'un tek amacı zirvedir. Başka bir hedefimiz olamaz.

"UĞURCAN'I TÜRKİYE'DE BİR TAKIMA SATMAM"
Ben 'Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam' dedim. Satmam da. Ancak Uğurcan gelip Avrupa'ya gitmek isterse kendisine kolaylık sağlama konusunda söz verdik, sözümüzü tutarız. Trabzonspor oyuncu yetiştirip satmadan bu mali yapıyı düzeltemez.

"GERÇEKLEŞMEK ÜZERE OLAN 2 TRANSFERİMİZ VAR"
Hocamızın verdiği liste dahilinde transfer çalışmalarımızı yapıyoruz. İstediği 3 transferi yaptık. Gerçekleşmek üzere olan 2 transferimiz daha var. Basketbolda sponsor arayışımız devam ediyor. Çok istediğimiz bir şey ama işin sonunda maliyetler nedeniyle bir noktada tıkanıyoruz.

"ARDA GÜLER'LE GURUR DUYARIZ"
Arda Güler çok beyefendi bir kardeşim. Kendisi için konuşulan kulüpler dünyanın en büyükleri. İnşallah bunlardan birine gider ve başarılı olur, hepimiz de onunla gurur duyarız.

Trabzonspor batmak üzere gibi bir durum yok. Çok değerli iş insanlarımız var. Taraftarlarımız var. Bize destek olan sponsorlarımız var.

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Son dakika: Ertuğrul Doğan'dan transfer ve Uğurcan Çakır açıklaması
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