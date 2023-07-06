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Giriş Tarihi: 6.7.2023 15:36 Son Güncelleme: 6.7.2023 16:01

Son dakika: Fenerbahçe Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı

Son dakika: Fenerbahçe Arda Güler’in Real Madrid’e transfer olduğunu açıkladı

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Arda Güler’in Real Madrid’e transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Genç yıldız Arda Güler, sosyal medya hesabından bir veda paylaşımında bulundu. Real Madrid, Arda Güler ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayacak.

ARDA GÜLER'DEN VEDA PAYLAŞIMI: BU KARARI ALMAM GEREKİYORDU

Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Arda Güler'in mesajı: "Hayatımın en güzel günlerini yaşadığım Fenerbahçe'ye veda zamanı.. Hayalini kurduğum çubukluyu ilk kez giydiğim anı, 10 numaralı formanın gururunu, muhteşem Fenerbahçe taraftarını ve ayak bastığım her yerde karşılaştığım muhteşem desteği hiçbir zaman unutmayacağım."



"Veda etmek zor ama bana inananları daha fazla gururlandırmak, vazgeçmek üzere olan herkese ümit olabilmek ve Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu."

"Bugün olduğum kişi olmama yardımcı olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Bana milli takım kapısını açan, bir hayali yaşatan, hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçem her zaman kalbimde olacaksın. İyi ki Fenerbahçe."

Real Madrid, Arda Güler'i yarın basına tanıtması bekleniyor.

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Son dakika: Fenerbahçe Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğunu açıkladı
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