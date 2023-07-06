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Giriş Tarihi: 6.7.2023 11:48

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mert Müldür Kanarya'ya! İşte bonservis bedeli...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mert Müldür Kanarya’ya! İşte bonservis bedeli...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir süredir arayışlarına devam eden Kanarya, Mert Müldür'ü kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transfere dair görüşmeler devam ederken, 24 yaşındaki oyuncunun bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda hareket eden yönetim, sağ bek mevkisine takviye yapmak için düğmeye bastı.

MERT MÜLDÜR BOMBASI!

Yerli rotasyonunu güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, Sassuolo'dan ayrılması beklenen Mert Müldür'e imza attırmaya hazırlanıyor.

Bir süredir transfer görüşmelerinde bulunan Kanarya, transferde mutlu sona çok yaklaştı. Sassuolo yönetimiyle temasa geçen Mert Müldür, takımdan ayrılma isteğini iletti.

BONSERVİS ÜCRETİ BELLİ OLDU!

İtalyan ekibine veda edecek olan Mert Müldür'ün bonservis bedeli belli oldu. Çizme basınında yer alan habere göre; Sassuolo, yıldız savunmacı için 5 milyon euro bonservis beklentisi içinde.

Sağ bek mevkisinde forma giyen Mert Müldür, stoper bölgesinde de görev yapabiliyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mert Müldür Kanarya'ya! İşte bonservis bedeli...
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