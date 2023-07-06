Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan’ın Michail Antonio planı!

Mauro Icardi dışındaki forvetini belirlemek üzere uzun süredir girişimlerde bulunan Galatasaray, West Ham United'ın 33 yaşındaki santrforu Michail Antonio'yu kadrosuna katmaya çalışıyor.

Jamaikalı santrforun senelik 4 milyon Euro talep etmesi sonrasında pazarlıklara hız veren Galatasaray Yönetimi, senelik 2.5 milyon Euro'ya tecrübeli golcüyü ikna etmeyi hedefliyor.

8 sezondur West Ham United forması giyen deneyimli golcü, geçen sezon 48 maçta 14 kez fileleri havalandırdı. Antonio ayrıca, 4 asist yaptı.