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Giriş Tarihi: 6.7.2023 11:51

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan'ın Michail Antonio planı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan’ın Michail Antonio planı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, transferde önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, senelik 4 milyon Euro talep eden Michail Antonio'yu 2.5 milyon Euro'ya kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Mauro Icardi dışındaki forvetini belirlemek üzere uzun süredir girişimlerde bulunan Galatasaray, West Ham United'ın 33 yaşındaki santrforu Michail Antonio'yu kadrosuna katmaya çalışıyor.

Jamaikalı santrforun senelik 4 milyon Euro talep etmesi sonrasında pazarlıklara hız veren Galatasaray Yönetimi, senelik 2.5 milyon Euro'ya tecrübeli golcüyü ikna etmeyi hedefliyor.

8 sezondur West Ham United forması giyen deneyimli golcü, geçen sezon 48 maçta 14 kez fileleri havalandırdı. Antonio ayrıca, 4 asist yaptı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: İşte Aslan'ın Michail Antonio planı!
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