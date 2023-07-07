Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Arda Güler’e övgü dolu sözler

ARDA GÜLER'E NASİHAT DA BULUNDU

Arda Güler'in transfer sorusunu da yanıtlayan Özbek "Arda Güler benim çok sevdiğim, mükemmel bir oyuncu. Bahtı açık olsun. İnşallah gittiği kulüpte de başarılı olacağına inanıyorum. Daha çok genç, sadece bir ağabey ve baba tavsiyesi olarak buradaki disiplini orada da devam ettirsin. Zor bir kulübe gitti, başarılı olması hepimizi gururlandırdı. Kendisine başarılar diliyorum inşallah yüzümüzü ak çıkarır" şeklinde konuştu.



Türkiye Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Baş Antrenörü Ergin Ataman gazetecilerin sorularını yanıtlayarak " Sporda güzel bir sezon. Burada tatilimizi değerlendirirken 1905 Bodrum Galatasaraylılar Derneği davet etti. İyi bir Galatasaraylı olarak benimde burada olmamı istediler. Galatasaray için çok güzel bir yıl oldu. Galatasaray kongre üyesi olarak bu başarı beni çok mutlu etti. Hepimizin büyük beklentisi olan Şampiyonlar Liginde Okan hocayla beraber Türkiye'yi yeniden en iyi şekilde eskiden Fatih hocamızla birlikte olduğu gibi temsil edeceğine inanıyorum. Galatasaray'a gönülden desteğim devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes ile bizde Türkiye şampiyonu olduk. Bununda keyfini ve gurunu yaşıyorum. Artık Atina'dayım. Oradan da yine Galatasaray'a olan bağım gönülden devam edecek. Yeni bir misyon üstlendim onu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Milli takımda Ağustos ayında olimpiyat elemeleri var. Milli takımımızı en iyi şekilde en iyi yere getirmeye çalışacağız. Bu gece hep birlikte Galatasaray marşlarını daha gönül rahatlığı içinde söyleyeceğiz. Profesyonel olarak Türkiye'de bir kulüp çalıştırırken biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi artık Türkiye'de çalışmadığıma göre marşlara güzel bir şekilde eşlik edeceğiz. Anadolu Efes'te çok önemli bir misyon üstlendim. Çok güzel günlerim geçti. Basketbolda Anadolu Efes'teyim ama futbolda Galatasaraylı olduğumu herkes biliyor" diye konuştu.



Galatasaray'ın eski yıldızlarından Teknik Direktör Selçuk İnan ise "Oyuncuları, yönetimi, taraftarı tebrik ederim bize böyle günler yaşatıyorlar. Galatasaray'da herkes birbirini çok sever, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha önceki röportajlarımda Arda Güler ile ilgili konuşmuştum. Genç yaştan beri tanıyorum onu gerçekten çok önemli bir potansiyel ve çok önemli bir yetenek. Ben Real Madrid'de oynayacağını düşünüyorum. Eğer çok yetenekli ve iyi bir oyunsuysanız bir şekilde oynarsınız. Arda'nın bizi güzel bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Ona da buradan başarılar diliyorum, Allah yolunu açık etsin inşallah" ifadelerini kullandı.