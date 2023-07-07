Gürcan Bilgiç'ten Ali Koç'a olay sözler! "Bir çocuğu taraftarın önüne atmak normal mi?"

"BİRLİKTE GÜZELCE BATARLAR!



Son Kulüpler Birliği toplantısında 4 büyük takım dışındaki kulüpler demiş ki, "Şampiyonluk sayısına göre yayın gelirleri dağıtılmasın.. Eşit dağıtılsın" Böyle bir talebe yorumunuz ne olur?

İki türlü de anlamsız. Büyük kulüplere verilen fark, geri kalanlara dağıtılsa, takım başına 1 milyon Euro bile düşmez. Hangi yaralarını saracaklar ki bu rakamla. İhalenin gücü ve çekiciliği lokomotif kulüpler, onların taraftar sayıları ve yaptıkları yatırımların gücünden geliyor. Bu pastadan kim pay almak istiyorsa, öncelikle sofraya o ölçüde katkı yapması gerekir. Federasyon esas dağıtacağı parayı performansa endeksleyerek zaten diğer takımlar için fırsat yarattı. Maçlarını kazansınlar, gelirlerini de artırsınlar. Bugünkü yayın geliri, zaten yetersiz. Hep birlikte bir güzel batarlar…

"TAKIMDAN YENİ YILDIZLAR ÇIKAR"



Arda Güler'in yerini Fenerbahçe nasıl dolduracak? Dünya starı mı getirmeli? Ne yapmalı? Mesela biz dün bir numaralı adayı yazdık.. Sebastian Syzmanski (Polonyalı).. 24 yaşında.

Fenerbahçe bir sistem takımı. Evet; Arda Güler gözlerdeki pası sildi ama takım olarak güçlü bir oyuna sahipler ve üst düzey taktik bilgisi olan oyuncuları tercih ediyorlar. Arda gitti, artık denklemden çıktı. İsmail Kartal şimdi doğru yapılanmanın ve her rakibi baskılayacak oyun gücünün peşine düşecek. Yine takım kendi içinden yıldızlar çıkaracaktır. Syzmanski Hollanda'da çok iyi bir sezon geçirdi, Feyenoord da istiyor geri almayı. Dinamo Moskova ile trafik olacak. Zor bir transfer ama takıma ciddi katkı sağlar. Çünkü Zajc'ın da durumu belirsiz şu anda.