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Giriş Tarihi: 8.7.2023

‘1 kuruş fazla vermeyiz!’

‘1 kuruş fazla vermeyiz!’

Beşiktaş, Tayfur için 500 bin Euro teklif etti, 1 milyon Euro isteyen Alanyaspor’a “1 kuruş fazla vermeyiz” diyerek rest çekti

Kiralık olarak 2022-23 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen ve ardından kulübü Alanyaspor'a dönen Tayfur Bingöl için yapılan pazarlıklarda ortak nokta bulunamadı. Kartal, 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmazken 500 bin Euro'luk bonservis teklifi ile Akdeniz ekibinin kapısını çaldı. Alanyaspor cephesi ise 1 milyon Euro isterken iki taraf da geri adım atmadı. Siyahbeyazlı yönetim, "Son teklifimiz bu, 1 kuruş daha fazlası olmaz" ifadeleri ile yapılanın son teklif olduğunu vurguladı. 30 yaşındaki sağ bekin, Alanyaspor ile görüşeceği öğrenildi.

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‘1 kuruş fazla vermeyiz!’
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