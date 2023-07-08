‘1 kuruş fazla vermeyiz!’

Kiralık olarak 2022-23 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen ve ardından kulübü Alanyaspor'a dönen Tayfur Bingöl için yapılan pazarlıklarda ortak nokta bulunamadı.Alanyaspor cephesi ise 1 milyon Euro isterken iki taraf da geri adım atmadı. Siyahbeyazlı yönetim, "Son teklifimiz bu, 1 kuruş daha fazlası olmaz" ifadeleri ile yapılanın son teklif olduğunu vurguladı. 30 yaşındaki sağ bekin, Alanyaspor ile görüşeceği öğrenildi.