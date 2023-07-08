Ancelotti çağırdı geldim

Real Madrid'e tarihi imzayı atan Arda Güler, tercihinin sebebini de açıkladı: "Hocamız Ancelotti beni aradı. Buraya kesinlikle gelmemi istediğini söyledi. Beni nerede ve nasıl kullanabileceğini anlattı. Çok iyi bir iletişim kurduk. Ona çok büyük saygı duyuyorum" "Kadroda çok önemli oyuncular var ama rekabete hazırım. Çalışıp formayı almak istiyorum. Kiralık gitmeyeceğim. Real Madrid tarihindeki efsaneler Zidane, Ronaldo, Mesut gibi olmayı istiyorum"
Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid ile 6yıllık sözleşme imzalayan Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler, İspanyol devinin Valdebebas bölgesindebulunan tesislerinde basına tanıtıldı. 18 yaşındaki futbolcunun ailesinin de yer aldığı törende, oyuncunun heyecanı dikkatten kaçmadı. Real Madrid'in bir parçası olduğu için gururlandığını belirten Arda, şöyle konuştu:
REAL MADRİD'İ KİMSE REDDEDEMEZ
"Hayatımın en özel günü. Burada efsane olmak istiyorum. Real Madrid sizi ararsa bunu kimse reddedemez. Avrupa'nın birçok takımı beni transfer etmek istedi ama burası sizi istediğinde, durum ayrı oluyor. Ayrıca BaşkanPerez de beni ikna etti. Kadroda çokönemli oyuncular var ama rekabetehazırım. Çalışıp formayı almak istiyorum. Kiralık gitmeyeceğim."
BANA 'KESİNLİKLE GELECEKSİN' DEDİ
"Real Madrid'de kalacağım. Transfer süreci başladığında Ancelotti hocamız beni aradı. Buraya kesinlikle gelmemi istediğini söyledi. Hatta 'Antrenmanlar başlıyor, bana söz ver gelip gelmeyeceğine dair' dedi. Onun isteği benim için çok önemliydi. Ancelotti'ye büyük saygı duyuyorum. Beni neredekullanabileceğini söyledi. Çok iyi biriletişim kurduk."
MESUT ÖZİL ÇOK YARDIMCI OLDU
"Mesut Özil, Real Madrid'in en büyük kulüp olduğundan bahsetti. Bana bu süreçteçok yardımcı oldu ve kulübü çokgüzel şekilde anlattı. Madrid tarihinde çok önemli oyuncular var. Zidane, Cristiano Ronaldo, Mesut Özil... Bu oyuncular gibi olmayı arzu ediyorum."
FORMASI 5 BİN TL'YE SATIŞTA!
Real Madrid taraftarının yeni gözdesi Arda Güler'in 24 numaralı forması, İspanyol kulübünün resmi sitesinden satışa sunuldu. 18 yaşındaki yıldızın forması, 170Euro'dan (4 bin 800 TL) alıcısınıbeklerken Türk futbolseverlerin ilgisinin yoğun olması bekleniyor.
10 TEMMUZ'DA TOPBAŞI YAPACAK
Real Madrid, yeni sezon için 10 Temmuz'da Valdebebas'daki tesislerinde buluşacak, birkaç gün sonra da ABD'de kampa girecek. Başkent ekibi, "Soccer Champions Tour" adlı turnuvada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.
24 NUMARAYI GİYECEK
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol kulübünde 24 numaralı formayı tercih etti. Milli futbolcu, eflatun-beyazlı yeni formasıyla ilk pozunu gururla verdi.
F.BAHÇELİLER BANAKIZMASIN, KULÜBEPARA KAZANDIRDIM
Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılığı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların gurur kaynağı olurken, bazı futbolseverler ise ona çok kızgın olduğunu ileten mesajlar attı. Toplantıda bu soruya da yanıt veren genç yıldız, ayrılmanın kolay olmadığına değinerek, "Taraftarın kırılganlığını anlıyorum ama dünyanın en büyük kulüpleri sizi istiyor ve para kazandıracaksanız, elinizden bir şey gelmiyor. F.Bahçe benim kulübüm. Taraftarı çok seviyorum. Bana kırılmasınlar" dedi.
EFSANE OLACAKSIN
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda ile ilgili övgü dolu sözler kullandı. 76 yaşındaki yönetici, "Genç ve yetenekli futbolcular, Real Madrid çatısı altında kendilerini geliştirdiler, efsane haline geldiler. Sen da kulübün değerlerini karşılayan çok önemli bir futbolcusun. Real Madrid'le büyümeye devam edeceksin. Cesaret,kazanma arzusu, alçakgönüllük...Futbolda tüm dünyaya adını duyuran,zafer kazanma düşü kuran bir futbolcuyukadromuza aldık" diye konuştu.
24 SAATTE1 MİLYON
Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler'in, sosyal medyadaki takipçi sayısı da hızlı bir artış gösterdi. 18 yaşındaki futbolcunun, 24 saattendaha kısa süredeInstagram'da takipçisi2.4 milyondan yaklaşık3.5 milyona ulaştı. Twitter'da ise 450 binden 600 bine sıçradı.
ANNESİNİN GÖZYAŞLARINI SİLDİ
Basın toplantısı öncesinde barkovizyonda Arda Güler'in, Fenerbahçe ve AMilli Takım ile gollerindenoluşan video, salonda bulunanlara izletildi. Yayınlanan kısa videoda, Arda'nın annesi Serap Güler duygularına hakim olamazken genç futbolcu, annesinin gözyaşlarını sildi. Bu görüntüler, sosyal medyada çok sayıda beğeni alırken, uzun süre gündem oldu.
ÖNCE '25' YAPTILAR SONRA 24'E ÇEVİRDİLER
18 yaşındaki oyuncunun, Real Madrid'e transferiyle formaları İstanbul'da karaborsada gün yüzüne çıktı. Ancak henüz numarası kesinleşmeden '25' numarayla satılan formalar, saatler sonra düzeltilerek tekrardan '24' ile tezgâhlarda yerini aldı.
'KÖYDE BENİ KALEYE GEÇİRİRDİ'
Arda'nın Real Madrid'e transfer olması, dedesi Mehmet Ali Güler'i (68) ve babaannesi Adiye Güler'i (63) sevince boğdu. Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde yaşayan dede Mehmet Ali, "Çok sevinçliyim. Arda, 4-5 yaşlarında futbolun içindeydi.Torunum öyle başarılı olacak ki'top süremez' diyenler utanacak" dedi. Babaanne Adiye Güler ise "Çok gururlu ve mutluyuz ama bir yandan da onu daha az göreceğimiz için hüzünlüyüz. Eline sadece top ver, başka bir şey istemezdi.Yaz aylarında köye geldiğindede hep top oynardı. Beni kaleye geçirir, futbol oynardı. Bizi hiç oturtmazdı. Çok iyi yerlere gelsin. Çok duygusaldır, çok iyi niyetlidir. Kimseyi kırmayı sevmez. Maçlardan önce bizi arayıp, 'Dua edin' derdi" yorumunu yaptı.