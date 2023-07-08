Ancelotti çağırdı geldim

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid ileimzalayan Türk futbolunun gözbebeği Arda Güler, İspanyol devininbasına tanıtıldı. 18 yaşındaki futbolcunun ailesinin de yer aldığı törende, oyuncunun heyecanı dikkatten kaçmadı. Real Madrid'in bir parçası olduğu için gururlandığını belirten Arda, şöyle konuştu:"Hayatımın en özel günü. Burada efsane olmak istiyorum. Real Madrid sizi ararsa bunu kimse reddedemez. Avrupa'nın birçok takımı beni transfer etmek istedi ama burası sizi istediğinde, durum ayrı oluyor.Çalışıp formayı almak istiyorum. Kiralık gitmeyeceğim.""Real Madrid'de kalacağım. Transfer süreci başladığında Ancelotti hocamız beni aradı. Buraya kesinlikle gelmemi istediğini söyledi. Hatta 'Antrenmanlar başlıyor, bana söz ver gelip gelmeyeceğine dair' dedi. Onun isteği benim için çok önemliydi. Ancelotti'ye büyük saygı duyuyorum."Mesut Özil, Real Madrid'in en büyük kulüp olduğundan bahsetti.Madrid tarihinde çok önemli oyuncular var. Zidane, Cristiano Ronaldo, Mesut Özil... Bu oyuncular gibi olmayı arzu ediyorum."Real Madrid taraftarının yeni gözdesi Arda Güler'in 24 numaralı forması, İspanyol kulübünün resmi sitesinden satışa sunuldu.Türk futbolseverlerin ilgisinin yoğun olması bekleniyor.Real Madrid, yeni sezon için 10 Temmuz'da Valdebebas'daki tesislerinde buluşacak, birkaç gün sonra da ABD'de kampa girecek. Başkent ekibi, "Soccer Champions Tour" adlı turnuvada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus ile karşılaşacak.Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol kulübünde 24 numaralı formayı tercih etti. Milli futbolcu, eflatun-beyazlı yeni formasıyla ilk pozunu gururla verdi.Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılığı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların gurur kaynağı olurken, bazı futbolseverler ise ona çok kızgın olduğunu ileten mesajlar attı. Toplantıda bu soruya da yanıt veren genç yıldız, ayrılmanın kolay olmadığına değinerek, "Taraftarın kırılganlığını anlıyorum ama dünyanın en büyük kulüpleri sizi istiyor ve para kazandıracaksanız, elinizden bir şey gelmiyor. F.Bahçe benim kulübüm. Taraftarı çok seviyorum. Bana kırılmasınlar" dedi.Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Arda ile ilgili övgü dolu sözler kullandı. 76 yaşındaki yönetici, "Genç ve yetenekli futbolcular, Real Madrid çatısı altında kendilerini geliştirdiler, efsane haline geldiler. Sen da kulübün değerlerini karşılayan çok önemli bir futbolcusun. Real Madrid'le büyümeye devam edeceksin.diye konuştu.Real Madrid'in yeni yıldızı Arda Güler'in, sosyal medyadaki takipçi sayısı da hızlı bir artış gösterdi. 18 yaşındaki futbolcunun,Twitter'da ise 450 binden 600 bine sıçradı.Basın toplantısı öncesinde barkovizyonda Arda Güler'in,salonda bulunanlara izletildi. Yayınlanan kısa videoda, Arda'nın annesi Serap Güler duygularına hakim olamazken genç futbolcu, annesinin gözyaşlarını sildi. Bu görüntüler, sosyal medyada çok sayıda beğeni alırken, uzun süre gündem oldu.18 yaşındaki oyuncunun, Real Madrid'e transferiyle formaları İstanbul'da karaborsada gün yüzüne çıktı. Ancak henüz numarası kesinleşmeden '25' numarayla satılan formalar, saatler sonra düzeltilerek tekrardan '24' ile tezgâhlarda yerini aldı.Arda'nın Real Madrid'e transfer olması, dedesi Mehmet Ali Güler'i (68) ve babaannesi Adiye Güler'i (63) sevince boğdu. Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde yaşayan dede Mehmet Ali, "Çok sevinçliyim.dedi. Babaanne Adiye Güler ise "Çok gururlu ve mutluyuz ama bir yandan da onu daha az göreceğimiz için hüzünlüyüz.Beni kaleye geçirir, futbol oynardı. Bizi hiç oturtmazdı. Çok iyi yerlere gelsin. Çok duygusaldır, çok iyi niyetlidir. Kimseyi kırmayı sevmez. Maçlardan önce bizi arayıp, 'Dua edin' derdi" yorumunu yaptı.