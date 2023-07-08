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Giriş Tarihi: 8.7.2023

Arda yoksa Sebastian var

BERKAY TURAN
Arda yoksa Sebastian var

Twitter'ın SABAH Spor'dan öğrendiği 10 numara transferini Fenerbahçe bitirdi. Anlaşma 3 yıllık olacak. Oyuncunun yıllık maliyeti 2.5 milyon Euro, bonservis bedeli ise 10 milyon Euro

Arda Güler'in boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe, 4 gündür Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski için mesaisine devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu için kulübü Dinamo Moskova ile 10 milyon Euro'ya anlaşan başkan Ali Koç'un, birkaç güne kadar bu transferi açıklaması bekleniyor. Szymanski'ye ise yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücretten 3 yıllık kontrat imzalatılacak.

FEYENOORD'DA COŞTU
10 Mayıs 1999 yılında Polonya'da dünyaya gelen ve Dinamo Moskova takımında orta saha pozisyonunda görev yapan yıldız futbolcu, 1.74 boyunda. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon Feyenoord formasıyla 40 maçta görev aldı. 10 gol, 8 asistlik performans sergileyen Szymanski, şampiyonlukğa önemli bir katkı sağladı. Rusya Premier Ligi'nde ise 77 maça çıkıp 8 gol ve 15 asist kaydetti. Bu arada Szymanski'nin, Dinamo Moskova ile sözleşmesi 2026'da bitiyordu.

SZALAİ'YE TEKLİF
Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, yüksek bonservis getirecek bir oyuncu satışı daha yapabilir. Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, sarı-lacivertlilerin Macar stoperi Attila Szalai'ye talip oldu. 25 yaşındaki futbolcu için Berlin kulübünün, 12 milyon Euro'luk teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı öğrenildi. F.Bahçe, başarılı futbolcuyu 2020-2021 sezonunda 2.2 milyon Euro'ya transfer etmişti.

ZAHA İMZA ATIYOR
Fenerbahçe transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, günlerdir peşinde olduğu Wilfried Zaha'nın transferini bitirdi. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki sol kanat oyuncusunu, Kanarya'nın birkaç gün içinde açıklaması bekleniyor. Fildişi Sahilli futbolcu, ayrıca santrfor mevkiinde de oynayabiliyor.

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Arda yoksa Sebastian var
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