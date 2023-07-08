Arda yoksa Sebastian var

Arda Güler'in boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe, 4 gündür Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski için mesaisine devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu için kulübü Dinamo Moskova ile 10 milyon Euro'ya anlaşan başkan Ali Koç'un,Szymanski'ye ise yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücretten 3 yıllık kontrat imzalatılacak.10 Mayıs 1999 yılında Polonya'da dünyaya gelen ve Dinamo Moskova takımında orta saha pozisyonunda görev yapan yıldız futbolcu, 1.74 boyunda. Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon10 gol, 8 asistlik performans sergileyen Szymanski, şampiyonlukğa önemli bir katkı sağladı. Rusya Premier Ligi'nde ise 77 maça çıkıp 8 gol ve 15 asist kaydetti. Bu arada Szymanski'nin, Dinamo Moskova ile sözleşmesi 2026'da bitiyordu.Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe, yüksek bonservis getirecek bir oyuncu satışı daha yapabilir. Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, sarı-lacivertlilerin Macar stoperi Attila Szalai'ye talip oldu. 25 yaşındaki futbolcu için Berlin kulübünün, 12 milyon Euro'luk teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı öğrenildi. F.Bahçe, başarılı futbolcuyu 2020-2021 sezonunda 2.2 milyon Euro'ya transfer etmişti.Fenerbahçe transfer çalışmalarınatamgaz devam ediyor.Sarı-lacivertlitakım, günlerdirpeşinde olduğuWilfried Zaha'nıntransferini bitirdi.Bonservisi elindeolan 30 yaşındakisol kanat oyuncusunu,Kanarya'nınbirkaç gün içindeaçıklaması bekleniyor.Fildişi Sahillifutbolcu, ayrıcasantrfor mevkiindede oynayabiliyor.