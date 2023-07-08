Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan Alanyaspor'a Tayfur Bingöl resti! " ‘1 kuruş fazla vermeyiz!’
Giriş Tarihi: 8.7.2023 08:58 Son Güncelleme: 8.7.2023 09:06

Beşiktaş'tan Alanyaspor'a Tayfur Bingöl resti! " ‘1 kuruş fazla vermeyiz!’

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’tan Alanyaspor’a Tayfur Bingöl resti! ‘1 kuruş fazla vermeyiz!’

Beşiktaş, Tayfur için 500 bin Euro teklif etti, 1 milyon Euro isteyen Alanyaspor’a “1 kuruş fazla vermeyiz” diyerek rest çekti.

Kiralık olarak 2022-23 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen ve ardından kulübü Alanyaspor'a dönen Tayfur Bingöl için yapılan pazarlıklarda ortak nokta bulunamadı. Kartal, 1.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmazken 500 bin Euro'luk bonservis teklifi ile Akdeniz ekibinin kapısını çaldı. Alanyaspor cephesi ise 1 milyon Euro isterken iki taraf da geri adım atmadı. Siyahbeyazlı yönetim, "Son teklifimiz bu, 1 kuruş daha fazlası olmaz" ifadeleri ile yapılanın son teklif olduğunu vurguladı. 30 yaşındaki sağ bekin, Alanyaspor ile görüşeceği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Doktordan, hakime “Beni ayakta dinle” azarı!
Nasuh Mahruki’nin başörtüsü düşmanlığı: Atatürk Türkiye'sinde bu asla olamazdı! Tepkiler çığ gibi...
ABD'de korkunç tablo: 2022'de 110 bin kişi aşırı doz uyuşturucudan öldü
Emir Ortakaya, Fenerbahçe'yi mest etti!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Şehit muhtarın eşi Rahşan Sertbaş: "O gittiğinden beri gözüm hiçbir şey görmüyor"
Destek ödemeleri bugün yapılacak
Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
Devir mi kötü...
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Alanyaspor'a Tayfur Bingöl resti! " ‘1 kuruş fazla vermeyiz!’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA