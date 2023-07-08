Halil Dervişoğlu kartal oldu

Beşiktaş, 23 yaşındaki milli futbolcuyu renklerine bağladı. Kulübü Brentford'un 2 milyon Euro civarı bonservis beklentisini ısrarlı tavrıyla kıran Halil, transferinin önünü açtı. Kartal, 600 bin Euro bonuslar ve sonraki satıştan %25 pay karşılığında İngiliz ekibiyle anlaştı
Beşiktaş uzun süredir transferi için uğraş verdiği Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmayı başardı. Siyah-beyazlılar ilk etapta 23 yaşındaki forvet için kulübüBrentford'a bonservis bedeli önermedi,sadece sonraki satıştan %20 payteklif etti. Ancak İngiliz ekibi, 2 milyon Euro civarı beklentisi olduğunu bildirip bu talebi reddetti. Bunun üzerine Halil, kulübüylegörüşüp ayrılma isteğinidile getirince işler değişti. 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için Kartal, yeni teklifini de yaptı.
NET BONSERVİS YOK, İMZASI 3+1 YILLIK
Brentford'a herhangi bir bonservis bedelivermeyen siyah-beyazlılar, performansadayalı toplam 600 bin Euro'yu bulanbonuslar teklif etti. Ayrıca teklife, sonrakisatıştan da yüzde 25 pay koyuldu. Halil'inde bastırması sonucu anlaşma sağlandı.Milli futbolcu, Beşiktaş'a birkaç güniçinde 3+1 yıllık imzayı atacak.
ŞENOL GÜNEŞ NE DEMIŞTI?
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında Halil Dervişoğlu için şu ifadeleri kullanmıştı: "Genç, istekli ve Türk olması, Halil'i ön plana çıkartıyor. Ekonomik boyutu da tabii ki önemli. HalilDervişoğlu'nu takımda görmek istiyorum.Sağ ve sol kanat ile santrfor olarakoynayabilen, kendini geliştirmeyeaçık, genç bir oyuncu. Takıma yararlı olacağını düşünüyorum."