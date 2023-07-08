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Giriş Tarihi: 8.7.2023

Halil Dervişoğlu kartal oldu

Ogün ŞAHİNOĞLU
Halil Dervişoğlu kartal oldu

Beşiktaş, 23 yaşındaki milli futbolcuyu renklerine bağladı. Kulübü Brentford'un 2 milyon Euro civarı bonservis beklentisini ısrarlı tavrıyla kıran Halil, transferinin önünü açtı. Kartal, 600 bin Euro bonuslar ve sonraki satıştan %25 pay karşılığında İngiliz ekibiyle anlaştı

Beşiktaş uzun süredir transferi için uğraş verdiği Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmayı başardı. Siyah-beyazlılar ilk etapta 23 yaşındaki forvet için kulübü Brentford'a bonservis bedeli önermedi, sadece sonraki satıştan %20 pay teklif etti. Ancak İngiliz ekibi, 2 milyon Euro civarı beklentisi olduğunu bildirip bu talebi reddetti. Bunun üzerine Halil, kulübüyle görüşüp ayrılma isteğini dile getirince işler değişti. 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için Kartal, yeni teklifini de yaptı.

NET BONSERVİS YOK, İMZASI 3+1 YILLIK
Brentford'a herhangi bir bonservis bedeli vermeyen siyah-beyazlılar, performansa dayalı toplam 600 bin Euro'yu bulan bonuslar teklif etti. Ayrıca teklife, sonraki satıştan da yüzde 25 pay koyuldu. Halil'in de bastırması sonucu anlaşma sağlandı. Milli futbolcu, Beşiktaş'a birkaç gün içinde 3+1 yıllık imzayı atacak.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMIŞTI?
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında Halil Dervişoğlu için şu ifadeleri kullanmıştı: "Genç, istekli ve Türk olması, Halil'i ön plana çıkartıyor. Ekonomik boyutu da tabii ki önemli. Halil Dervişoğlu'nu takımda görmek istiyorum. Sağ ve sol kanat ile santrfor olarak oynayabilen, kendini geliştirmeye açık, genç bir oyuncu. Takıma yararlı olacağını düşünüyorum."

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Halil Dervişoğlu kartal oldu
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