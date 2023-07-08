Halil Dervişoğlu kartal oldu

Beşiktaş uzun süredir transferi için uğraş verdiği Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmayı başardı. Siyah-beyazlılar ilk etaptaAncak İngiliz ekibi, 2 milyon Euro civarı beklentisi olduğunu bildirip bu talebi reddetti. Bunun üzerineişler değişti. 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için Kartal, yeni teklifini de yaptı.Brentford'asiyah-beyazlılar, performansadayalı toplam 600 bin Euro'yu bulanbonuslar teklif etti. Ayrıca teklife, sonrakisatıştan da yüzde 25 pay koyuldu. Halil'inde bastırması sonucu anlaşma sağlandı.Milli futbolcu, Beşiktaş'a birkaç güniçinde 3+1 yıllık imzayı atacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında Halil Dervişoğlu için şu ifadeleri kullanmıştı: "Genç, istekli ve Türk olması, Halil'i ön plana çıkartıyor. Ekonomik boyutu da tabii ki önemli.Takıma yararlı olacağını düşünüyorum."