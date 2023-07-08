Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor’da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Giriş Tarihi: 8.7.2023 11:41

Hatayspor’da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor

İHA
Hatayspor’da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden dolayı geçtiğimiz sezonun belli bir kısmından sonra Süper Lig'den çekilmek zorunda kalan Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da sürdürüyor. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yeni transfer edilen futbolcularında katılımıyla yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından dar alan çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlı ekip, çalışmalarının planlanan program dahilinde devam edeceğini duyurdu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Doktordan, hakime “Beni ayakta dinle” azarı!
Emir Ortakaya, Fenerbahçe'yi mest etti!
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
Nasuh Mahruki’nin başörtüsü düşmanlığı: Atatürk Türkiye'sinde bu asla olamazdı! Tepkiler çığ gibi...
Şehit muhtarın eşi Rahşan Sertbaş: "O gittiğinden beri gözüm hiçbir şey görmüyor"
Devir mi kötü...
ABD'de korkunç tablo: 2022'de 110 bin kişi aşırı doz uyuşturucudan öldü
Destek ödemeleri bugün yapılacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor’da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA