Hatayspor’da, yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden dolayı geçtiğimiz sezonun belli bir kısmından sonra Süper Lig'den çekilmek zorunda kalan Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da sürdürüyor. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde yeni transfer edilen futbolcularında katılımıyla yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından dar alan çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlı ekip, çalışmalarının planlanan program dahilinde devam edeceğini duyurdu.