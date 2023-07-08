Muslera ile rekabet etmek şanssızlıktı

Okan Kocuk’tan eski takım arkadaşı için itiraf geldi: "G.Saray'da geçirdiğim zamanlar çok kıymetli ve değerliydi. Benim için onunla çalışmak şans, rekabet etmek ise şanssızlık."
G.Saray kariyerine veda ederek Samsunspor'a imza atan Okan Kocuk, yeni dönemi hakkında konuştu. Sarı-kırmızılı kulüpte futbol oynamanın çok kıymetli olduğunu belirten 27 yaşındaki file bekçisi, "Benimiçin G.Saray dönemi kapandı" ifadelerini kullandı. Kocuk, şöyle devam etti: "G.Saray'da geçirdiğim zamanlar çok kıymetli ve çok değerliydi. Muslera gibi çok iyi bir kaleci ileçalışmak benim için ayrıcalıktı. Onunla çalışmak şans, rekabet etmek ise şanssızlık. Çünkü çok üst düzey ve çok iyi bir kaleci. Galatasaray'da inanılmaz başarılar elde etti." BAŞARI İÇİN SAMSUN'DAYIM
"Samsunspor camiasına en yüksek şekilde katkı verebilmek ve burada başarılı olmak şu anda tek düşüncem. Samsunspor büyük bir camia, burada olmaktan mutlu ve heyecanlıyım. Giresun'da da iyi performans sergilemiştim."