Muslera ile rekabet etmek şanssızlıktı

G.Saray kariyerine veda ederek Samsunspor'a imza atan Okan Kocuk, yeni dönemi hakkında konuştu. Sarı-kırmızılı kulüpte futbol oynamanın çok kıymetli olduğunu belirten 27 yaşındaki file bekçisi,ifadelerini kullandı. Kocuk, şöyle devam etti: "G.Saray'da geçirdiğim zamanlar çok kıymetli ve çok değerliydi.Onunla çalışmak şans, rekabet etmek ise şanssızlık. Çünkü çok üst düzey ve çok iyi bir kaleci. Galatasaray'da inanılmaz başarılar elde etti." BAŞARI İÇİN SAMSUN'DAYIM"Samsunspor camiasına en yüksek şekilde katkı verebilmek ve burada başarılı olmak şu anda tek düşüncem. Samsunspor büyük bir camia, burada olmaktan mutlu ve heyecanlıyım. Giresun'da da iyi performans sergilemiştim."