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Giriş Tarihi: 8.7.2023

Savaşmayana ceza!

Savaşmayana ceza!

Trabzonspor'un hocası Bjelica, oyuncularına en çok mücadele uyarısında bulunuyor. "Topu kaybettiğinizde devam edin. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışın" diyen Hırvat teknik adam; kazanana ödül, kaybedene de para cezası veriyor

Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, oyuncularını yeni sezona sert bir şekilde hazırlıyor. Bordo-mavili futbolcular dünkü idmanda taktik çalışırken, Hırvat hoca, "Topu kaybettiğinizde de devam edin. Asla mücadeleyi bırakmayın. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışın" dedi. 51 yaşındaki teknik adam, kazanan ve kaybeden takımlara Euro cinsinden para ödülü veya cezası getiriyor. Saha içinde yenilen takımlar, şınav çekme cezası da alıyor.

İLK SINAV BUGÜN
Bu arada Trabzonspor, ilk hazırlık maçını bugün Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla oynayacak. Başkent Lübliyana'daki mücadele TSİ 12.30'da başlayacak.

PETKOVİC'İN GOLÜNÜ İZLEDİLER
Trabzonspor'un transfer gündeminde bulunan Dinamo Zagreb'in forveti Bruno Petkovic, dün yine gözlerin pasını sildi. İyi futboluyla dikkat çeken 28 yaşındaki Hırvat yıldız, takımının Sparta Prag ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta penaltıdan golünü attı. Karşılaşmayı bordo-mavili futbolcular Gomez, Denswil, Bartra, Flavio ve Doğucan da izledi.

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Savaşmayana ceza!
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