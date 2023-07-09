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Giriş Tarihi: 9.7.2023

Angelino sol şeritte!

MEHMET ÖZCAN
Angelino sol şeritte!

Sarı-kırmızılılar, sol bek transferinde gaza bastı. Yönetim, 26 yaşındaki İspanyol oyuncuyla her konuda anlaşırken Leipzig ile yaptığı pazarlıklarda da mutlu sona yaklaştı. Borna Sosa da B planı olarak listeye girdi

Sol bek bölgesine arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın elinde sadece Kazımcan Karataş var. Yabancı oyuncular üzerine yoğunlaşan ve ilk adım olarak Angelino'ya giden sarı-kırmızılılar İspanyol yıldız ile yıllığı 2.5 milyon Euro'dan 4 seneliğine anlaştı. 26 yaşındaki sol bek kulübüne "G.Saray'dan başka takıma gitmek istemiyorum" restini çekti. Cimbom'un Leipzig ile yaptığı pazarlıklarda da sona yaklaştığı bildirildi. Ancak B planı olarak Almanya Bundesliga'da Stuttgart forması giyen Borna Sosa gündeme geldi. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan oyuncu için girişimler başladı. Kulübü ile 2 sezon daha mukavelesi kalan Hırvat futbolcunun sağlık durumunu da inceleyen sarı-kırmızılı yönetim, Stuttgart'a farklı bonusları da içeren bir teklif yapacak.

HÜCUMU SEVEN SAVUNMACI!
Genç yaşta Manchester City'nin alt yaş takımlarına transfer edilen Angelino, 2018'de 5.5 milyon Euro'ya PSV'e gitti. 2019'da ise 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City tarafından geri alındı. Sonrasında Leipzig'e kiralanan İspanyol sol bek, 2021'de ise 18 milyon Euro'ya Alman ekibine katıldı. 26 yaşındaki oyuncu Leipzig formasıyla 100 maçta 12 gol, 29 asist üretti.

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Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki sol bek, 35 karşılaşmada 1 gol, 12 asistlik performans gösterdi.

JESUS'A İCARDİ'DEN RET
F.Bahçe serüveni sonrasında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e imza atan Jorge Jesus'un, Mauro İcardi isteği karşılık bulamadı. Arjantinli yıldızın alınmasını talep eden Portekizli teknik adam, oyuncunun "Suudi Arabistan'da oynamayı düşünmüyorum. Teşekkür ederim" yanıtı sonrasında planlarını değiştirmek zorunda kaldı. Deneyimli santrfor, geçen sezon G.Saray formasıyla ligde 22 gol ve 7 asist ile oynarken F.Bahçe karşısında 2 maçta 2 gol-1 asist katkısı vermişti.

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Angelino sol şeritte!
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