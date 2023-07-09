Arda çılgınlığı İspanya’yı sardı

Arda Güler'in transfer sürecini günlerce manşetinden duyuran İspanya'nın önde gelen gazetesi Marca, imzaların atılmasından sonra da sayfalarını genç yıldız ile doldurdu.düzenlenen tören sonrası otelde bir araya geldiği 18 yaşındaki futbolcunun, hem 24 saat içinde yaşadıklarını hem de ilk izlenimlerini şöyle aktardı:Madrid'de geçirdiği 24 saat içinde Güler, kulübün büyüklüğünü kendi gözleriyle gördü.Gece otelde kalan Arda Güler, sadece birkaç saat uyuyabildi.Ertesi sabah erkenden sağlık kontrolünden geçen genç yetenek, Real Madrid'in yeni bir oyuncuyu nasıl tanıttığını Başkan Perez'in liderliğinde ilk elden deneyimledi., dünya çapında bir kulüpte yer almanın ne anlama geldiğini hissetti.Valdebebas'daki etkinlik sonrası Arda, takım elbiseyi rahat bir tişört ve jean pantolonla değiştirdi. Ardından, Zurbano Caddesi'ndeki Santo Mauro oteline döndü. Bu esnada, otelin kapısındaile karşılaştı. Güler, ailesi ve ekibiyle birlikteyken gazetemizi tanıdığını ve fotoğraf çektirmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.Güler,sabırlı, nazik ve cana yakındı. Gazetemizle fotoğraf çekerken gülümsemesini hiç kaybetmedi ve fotoğrafı mükemmel hale getirene kadar poz verdi.ve Real Madrid'in bir efsanesi olma hedefini açıkça belirtiyor.Real Madrid'in transferini duyurduğu tweet, kulüp tarihinde Ronaldo'nun ayrılışı, milyon dolarlık transferlerin gelişi veya Avrupa kupalarının kazanılması gibi olayları geride bırakarak en çok beğeni alan tweet oldu.Ardından,muhabirine İngilizce "Teşekkür ederim" diyerek otelde dinlenmeye gitti. Bir şey olmamış gibi...Sanki Real Madrid'in en çok beğenilen tweet'inde başrol değilmiş gibi. Sonuçta, o hâlâ 18 yaşında bir genç.