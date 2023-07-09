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Giriş Tarihi: 9.7.2023

Arda çılgınlığı İspanya’yı sardı

Arda çılgınlığı İspanya’yı sardı

Marca muhabiri Ricardo Fernandez, Real Madrid’e imzayı atan Türk yıldızın 24 saat içinde yaşadıklarını kaleme aldı

Arda Güler'in transfer sürecini günlerce manşetinden duyuran İspanya'nın önde gelen gazetesi Marca, imzaların atılmasından sonra da sayfalarını genç yıldız ile doldurdu. Marca muhabiri Ricardo Fernandez, düzenlenen tören sonrası otelde bir araya geldiği 18 yaşındaki futbolcunun, hem 24 saat içinde yaşadıklarını hem de ilk izlenimlerini şöyle aktardı:

BİRKAÇ SAAT UYUDU
Madrid'de geçirdiği 24 saat içinde Güler, kulübün büyüklüğünü kendi gözleriyle gördü. Perşembe gecesi Barajas Havaalanı'nın özel uçuşlar terminaline iniş yapan Arda, 12 akraba ve arkadaşı ile birlikte, kulüp tarafından tahsis edilen araç ile otele geçti. Gece otelde kalan Arda Güler, sadece birkaç saat uyuyabildi.

MUHTEŞEM DENEYİM
Ertesi sabah erkenden sağlık kontrolünden geçen genç yetenek, Real Madrid'in yeni bir oyuncuyu nasıl tanıttığını Başkan Perez'in liderliğinde ilk elden deneyimledi. Bu yoğun ve heyecanlı günle Real Madrid serüveni başlayan Türk oyuncu, dünya çapında bir kulüpte yer almanın ne anlama geldiğini hissetti.

TAKIM ELBİSEYİ DEĞİŞTİRDİ...
Valdebebas'daki etkinlik sonrası Arda, takım elbiseyi rahat bir tişört ve jean pantolonla değiştirdi. Ardından, Zurbano Caddesi'ndeki Santo Mauro oteline döndü. Bu esnada, otelin kapısında MARCA ile karşılaştı. Güler, ailesi ve ekibiyle birlikteyken gazetemizi tanıdığını ve fotoğraf çektirmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

SAF VE UTANGAÇ BİRİ
Güler, sabırlı, nazik ve cana yakındı. Gazetemizle fotoğraf çekerken gülümsemesini hiç kaybetmedi ve fotoğrafı mükemmel hale getirene kadar poz verdi. Annesi, sunumda duygusal anlar yaşarken Güler hâlâ genç yaşının getirdiği saf ve utangaç tavırlarını koruyor ve Real Madrid'in bir efsanesi olma hedefini açıkça belirtiyor.

GÜLERMANİA BAŞLADI!
Real Madrid'in transferini duyurduğu tweet, kulüp tarihinde Ronaldo'nun ayrılışı, milyon dolarlık transferlerin gelişi veya Avrupa kupalarının kazanılması gibi olayları geride bırakarak en çok beğeni alan tweet oldu. Artık 'Gülermania'nın (çılgınlık) başladığına şüphe yok.

BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ
Ardından, MARCA muhabirine İngilizce "Teşekkür ederim" diyerek otelde dinlenmeye gitti. Bir şey olmamış gibi... Sanki Real Madrid'e transfer olmamış gibi. Sanki herkesin konuştuğu yıldız olmamış gibi. Sanki Real Madrid'in en çok beğenilen tweet'inde başrol değilmiş gibi. Sonuçta, o hâlâ 18 yaşında bir genç.

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Arda çılgınlığı İspanya’yı sardı
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