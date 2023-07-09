Bakhtiyar bize gel!

Beşiktaş, TFF'nin mavi pasaport kuralından faydalanmak için CSKA Moskova'nın'u kadrosuna katmak istiyor. Forvet, bek, kanat ve stoper deneyimleri olan ve birçok mevkide forma giymesiyle dikkat çeken futbolcu için Rus kulübüyle sıkı pazarlıklar yapılıyor.Joker oyuncu gözüyle bakılan Zaynutdinov geçen sezon CSKA'da 27 maçın 17'sinde stoper, 7'sinde sol kanat bek, 1'inde sol bek, 2'sinde sol açıkta forma giydi.