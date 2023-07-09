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Giriş Tarihi: 9.7.2023

Bakhtiyar bize gel!

Bakhtiyar bize gel!

CSKA Moskova’nın 7 milyon Euro’luk talebini aşağıya çekmeye çalışan Beşiktaş, Kazak oyuncuyu kadrosuna katarak mavi pasaport kuralından faydalanmak istiyor

Beşiktaş, TFF'nin mavi pasaport kuralından faydalanmak için CSKA Moskova'nın Kazak oyuncusu Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna katmak istiyor. Forvet, bek, kanat ve stoper deneyimleri olan ve birçok mevkide forma giymesiyle dikkat çeken futbolcu için Rus kulübüyle sıkı pazarlıklar yapılıyor. 25 yaşındaki oyuncu da Beşiktaş'a gelmeye olumlu yaklaşırken kulübünün 7 milyon Euro'luk talebinin aşağı çekilmesi için çaba sarf ediliyor. Joker oyuncu gözüyle bakılan Zaynutdinov geçen sezon CSKA'da 27 maçın 17'sinde stoper, 7'sinde sol kanat bek, 1'inde sol bek, 2'sinde sol açıkta forma giydi. Federasyonun mavi kart kuralına göre; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı olan en fazla 1 futbolcu A Takım Listesine yazabiliyor.

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