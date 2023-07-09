Bakhtiyar bize gel!

CSKA Moskova’nın 7 milyon Euro’luk talebini aşağıya çekmeye çalışan Beşiktaş, Kazak oyuncuyu kadrosuna katarak mavi pasaport kuralından faydalanmak istiyor
Beşiktaş, TFF'nin mavi pasaport kuralından faydalanmak için CSKA Moskova'nın Kazakoyuncusu Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna katmak istiyor. Forvet, bek, kanat ve stoper deneyimleri olan ve birçok mevkide forma giymesiyle dikkat çeken futbolcu için Rus kulübüyle sıkı pazarlıklar yapılıyor. 25 yaşındakioyuncu da Beşiktaş'a gelmeyeolumlu yaklaşırken kulübünün7 milyon Euro'luk talebinin aşağıçekilmesi için çaba sarf ediliyor. Joker oyuncu gözüyle bakılan Zaynutdinov geçen sezon CSKA'da 27 maçın 17'sinde stoper, 7'sinde sol kanat bek, 1'inde sol bek, 2'sinde sol açıkta forma giydi. Federasyonunmavi kart kuralına göre;Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan,Özbekistan ve Türkmenistanvatandaşı olan en fazla 1 futbolcuA Takım Listesine yazabiliyor.