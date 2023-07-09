BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş’la anlaşan Castillejo, Valencia’ya veda etti

Savunma bölgesine yoğunlaşan Beşiktaş, bir koldan da hücum hattı için uğraşıyor. Kartal, İspanyol ekibi Valencia'da forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Samuel Castillejo ile anlaşmaya vardı.

Marca'nın haberine göre; kulübüyle mukavelesi 2025'te sona erecek olan futbolcu, Beşiktaş'ın maaş ve sözleşme süresi açısından sunduğu tekliften etkilendi ve bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Bir dönem Milan'da da top koşturan İspanyol oyuncuya kulübü de izin verdi.

Valencia formasıyla geride bıraktığımız sezon 26 karşılaşmaya çıkan Castillejo, 4 kez gol sevinci yaşamıştı.