BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal, Keny Tete’yi istiyor

Transferde birçok ismi listesine alan ve görüşmelerde bulunan Beşiktaş'ın gözde ismi ortaya çıktı. Şenol Güneş'in kanatlara transfer istemesinden sonra Beşiktaşlı yöneticiler gündemine Shakhtar Donetsk'ten Tete'yi aldı.

Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan Brezilyalı sağ kanat, savaşın başlamasıyla Ukrayna'yı terk edenler arasında yer aldı. Yıldız oyuncu savaş başlamasıyla birlikte ülkeden ayrılarak Lyon'a daha sonra İngiliz ekibi Leicester City'e kiralık olarak transfer olmuştu. Sezonu ise İngiliz ekibinde tamamladı. Savaş başlamasıyla birlikte önce Lyon'a kiralık olarak giden Tete daha sonra İngiliz ekibi Leicester City'e katılmıştı.

23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu sözleşmesi sona erdikten sonra ise Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e geri döndü. Sırasıyla Lyon ve Leicester City'ye kiralanan 23 yaşındaki yıldızın, sözleşmesi ocak ayında sona ereceği için Siyah-Beyazlılar transferi bitirmek üzere harekete geçti. (Fanatik)