Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Umut Nayir 3 yıllık imza atıyor
Giriş Tarihi: 9.7.2023 13:35 Son Güncelleme: 9.7.2023 13:37

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Umut Nayir 3 yıllık imza atıyor

SPOR SERVİSİ
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Umut Nayir 3 yıllık imza atıyor

Fenerbahçe daha önce prensipte anlaştığı Eyüpspor’dan Umut Nayir ile bugün 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. 30 yaşındaki milli futbolcu sağlık kontrolünün ardından imzayı atıp Rusya kampına gidecek.

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ardından yerli bir santrfor transferini daha bitirdi. Kanarya, daha önce prensipte anlaştığı Eyüpspor'dan Umut Nayir ile bugün sözleşme imzalayacak.

30 yaşındaki milli futbolcu sağlık kontrolünün ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak 2+1 yıllık mukaveleye imza atacak. Tecrübeli golcü, ardından Rusya kampına gidecek. Geçen sezon Ümraniyespor'da kiralık oynayan Umut, 31 maçta 17 gol, 3 asistle kariyer rekoru kırmıştı.

RAKİP ZENİT
Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg şehrine gitti. 33 kişilik kamp kadrosunda, sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique yer almadı. Ayrıca Samatta'ya transfer görüşmelerini yapması için izin verildi. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya bugün ilk maçında saat 19.30'da Zenit ile karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı zammı açıklaması: Sözümüzü tutuyoruz
Huzuru bozana sınırdışı
Tanju Özcan'dan bomba Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: 15 il başkanını görevden alacak!
Batman'da kan donduran cinayet! Cani koca karısı Aysel Ekici'ye kurşun yağdırdı
SON DAKİKA: MEB duyurdu: Okullar o tarihte açılacak!
Namazla alay eden güvenlik görevlisi gözaltına alındı
Türkiye’de ne kadar ‘casus’ var?
Porsche çıkmazı! Yüksek faturayı ödemeyi reddeden araç sahibine şok
Yeter ki savaşa girmeyelim
ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Umut Nayir 3 yıllık imza atıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA