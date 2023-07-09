FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Umut Nayir 3 yıllık imza atıyor

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ardından yerli bir santrfor transferini daha bitirdi. Kanarya, daha önce prensipte anlaştığı Eyüpspor'dan Umut Nayir ile bugün sözleşme imzalayacak.

30 yaşındaki milli futbolcu sağlık kontrolünün ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak 2+1 yıllık mukaveleye imza atacak. Tecrübeli golcü, ardından Rusya kampına gidecek. Geçen sezon Ümraniyespor'da kiralık oynayan Umut, 31 maçta 17 gol, 3 asistle kariyer rekoru kırmıştı.

RAKİP ZENİT

Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg şehrine gitti. 33 kişilik kamp kadrosunda, sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique yer almadı. Ayrıca Samatta'ya transfer görüşmelerini yapması için izin verildi. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya bugün ilk maçında saat 19.30'da Zenit ile karşılaşacak.