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Giriş Tarihi: 9.7.2023 14:31

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Zaha'da mutlu sona doğru

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Zaha’da mutlu sona doğru

Arda Güler'in satılmasıyla gelen gelirle eli güçlenen Fenerbahçe, Wilfried Zaha transferini bitirmeye yaklaştı.

Fenerbahçe birçok takımın peşinden koştuğu yıldız isim için girişimlerinde artık son aşamaya geldi. Arda'nın gidişi sonrası Sarı Lacivertliler'de transfer bütçesinde eller güçlendi. Fenerbahçe, Fildişi Sahilli yıldız için yeni bir görüşme gerçekleştirip, teklifini yükseltmişti.

Sarı-Lacivertliler'in bu hamlesi sonrası Wilfried Zaha, Fenerbahçe'ye daha da yaklaştı. Transferin artık küçük pürüzlere kaldığı ifade ediliyor. Arap Yarım Adası'ndan da ilgi devam ediyor. Astronomik teklifleri bekleten Zaha, Avrupa'dan ise en güçlü öneriyi aldığı Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeye hazırlanıyor. (Fanatik)

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Zaha'da mutlu sona doğru
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