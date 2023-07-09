Fenerbahçe’de Attila Szalai gidiyor mu? Yeni talibi ortaya çıktı...

Yeni sezona İsmail Kartal önderliğinde girecek olan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini açıklayan sarı-lacivertli takımda gözler ayrılacak isimlere çevrildi.
F.BAHÇE RUSYA'YA GİTTİ
Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg şehrine gitti. 33 kişilik kamp kadrosunda, sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique yer almadı.
SZALAİ BERLİN YOLCUSU
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye Almanya'dan teklif geldi. Bundesliga ekibi Union Berlin, 25 yaşındaki savunmacı için sarı lacivertli kulübe 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus önerisinde bulundu.
Menajeri İstanbul'a gelen futbolcu da bu teklife sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli yönetim, 15 milyon Euro bonservis beklediğini Alman kulübüne iletti. Szalai, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 karşılaşmada 3 gol, 2 asist yaptı.