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Giriş Tarihi: 9.7.2023 11:32 Son Güncelleme: 9.7.2023 11:36

Fenerbahçe'de Attila Szalai gidiyor mu? Yeni talibi ortaya çıktı...

Fenerbahçe’de Attila Szalai gidiyor mu? Yeni talibi ortaya çıktı...

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, teknik dirtektör İsmail Kartal önderliğinde çalışmalarını devam ettiriyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko transflerini açıklayan sarı-lacivertli takımda gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Fenerbahçe'nin savunmadaki yıldızı Attila Szalai için Almanya'da talip çıktı.

Yeni sezona İsmail Kartal önderliğinde girecek olan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerini açıklayan sarı-lacivertli takımda gözler ayrılacak isimlere çevrildi.

F.BAHÇE RUSYA'YA GİTTİ

Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg şehrine gitti. 33 kişilik kamp kadrosunda, sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique yer almadı.

Ayrıca Samatta'ya transfer görüşmelerini yapması için izin verildi. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya bugün ilk maçında saat 19.30'da Zenit ile karşılaşacak.



SZALAİ BERLİN YOLCUSU

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye Almanya'dan teklif geldi. Bundesliga ekibi Union Berlin, 25 yaşındaki savunmacı için sarı lacivertli kulübe 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus önerisinde bulundu.

Menajeri İstanbul'a gelen futbolcu da bu teklife sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli yönetim, 15 milyon Euro bonservis beklediğini Alman kulübüne iletti. Szalai, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 karşılaşmada 3 gol, 2 asist yaptı.

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Fenerbahçe'de Attila Szalai gidiyor mu? Yeni talibi ortaya çıktı...
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