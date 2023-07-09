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Giriş Tarihi: 9.7.2023 14:21

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Boey planı! "1 sezon daha kal"

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Boey planı! 1 sezon daha kal

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da takımdaki yıldızları elinde tutmaya çalışıyor. Sarı-kırmızılılarda ilk hedef Sacha Boey'in takımda kalması...

Avrupa kulüplerinin yoğun ilgi gösterdiği ancak Galatasaray'ın şimdilik satmak istemediği Sacha Boey konusunda yeni bir adım atılıyor.

Sarı-Kırmızılı yönetim, 22 yaşındaki Fransız sağ beke yeni ve zamlı bir kontrat önererek, en azından 1 sezon daha kulüpte kalmasını garanti altına almayı hedefliyor. Hayalinin İngiltere'de oynamak olduğunu açıklayan Boey'in de zamlı kontrata sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray yönetimi, Boey'nin Avrupa kupası maçlarında değerini katlayacağını ve sezon sonunda daha yüksek fiyatlara satılabileceğini düşünüyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 31 lig maçına çıkan Boey, bu maçlarda 1 gol 4 asist kaydetti. (Fanatik)

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Boey planı! "1 sezon daha kal"
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