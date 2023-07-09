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Giriş Tarihi: 9.7.2023 14:56

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kaleye Günay Güvenç hamlesi

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kaleye Günay Güvenç hamlesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezona alternatifli bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray'da yerli kaleci arayışı devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK forması giyen Günay Güvenç'i renklerine bağlamak üzere...

Kaleye takviye yapmayı planlayan G.Saray, Gaziantep FK'dan Günay Güvenç'te mutlu sona yaklaştı. 15 milyon TL önerilen 32 yaşındaki oyuncuyla el sıkışan Aslan, kulübüyle görüşmeleri sürdürüyor.

1 yıl sözleşmesi bulunan Günay, anlaşma sağlanırsa gelecek sezon Muslera'nın arkasında bekleyecek isim olacak. Geride bıraktığımız sezon yaşanan deprem felaketi sonrası Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle Günay, Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Deneyimli file bekçisinin Gaziantep temsilcisiyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. (Fotomaç)

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Kaleye Günay Güvenç hamlesi
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