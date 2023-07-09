Rashica artık Aslan

Kiralık sezonunda şampiyonluk yaşayıp ardından da kulübü Norwich City'ye dönen Milot Rashica için Aslan mutlu sona ulaştı. Bu transfer için G.Saray'ın uzun çabalarısonuç verirken sarı-kırmızılılar, Norwich'i 4 taksitteödenecek 7 milyon Euro'ya ikna etti. Oyuncunun yapılacak açıklama sonrasında Avusturya kampına katılması bekleniyor. Kosovalı kanat oyuncusu geçen sezon 30maçta 6 gol atarken 7 defa da asist katkısı sağlamıştı.
AVUSTURYA'DA İZDİHAM!
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışması yapmak için Avusturya'ya gitti. Sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında karşılayan gurbetçi taraftarlar,teknik direktörOkan Buruk ve futbolcularayoğun sevgigösterisinde bulundu. Oyuncular, taraftarların büyük ilgisi nedeniyle güçlükle takım otobüsüne binebildi. SakatlananTorreira'nın da kampagötürülmesi dikkat çekti.
TAYLAN&CİCALDAU'YA YER YOK!
G.Saray, iki haftalık antrenman döneminin ardından 10 günlük kamp için Avusturya'ya gitti. Sarı-kırmızılı takım 3 hazırlık maçı da yapacak. Aslan'ın kamp kadrosunda ise alınmayan isimler dikkat çekti. Taylan Antalyalı ile Cicaldau'nun yanı sıra Luyindama, Alpaslan ve OğulcanÇağlayan'ın yanı sıra Eren Aydın, Emirhan Kayar, Süleyman Luş ve Ali Yeşilyurt da kampa götürülmedi.