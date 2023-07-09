Rashica artık Aslan

Kiralık sezonunda şampiyonluk yaşayıp ardından da kulübü Norwich City'ye dönen Milot Rashica için Aslan mutlu sona ulaştı.Oyuncunun yapılacak açıklama sonrasında Avusturya kampına katılması bekleniyor. Kosovalı kanat oyuncusuGalatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışması yapmak için Avusturya'ya gitti. Sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında karşılayanOyuncular, taraftarların büyük ilgisi nedeniyle güçlükle takım otobüsüne binebildi.G.Saray, iki haftalık antrenman döneminin ardından 10 günlük kamp için Avusturya'ya gitti. Sarı-kırmızılı takım 3 hazırlık maçı da yapacak. Aslan'ın kamp kadrosunda ise alınmayan isimler dikkat çekti. Taylan Antalyalı ile Cicaldau'nun yanı sırayanı sıra Eren Aydın, Emirhan Kayar, Süleyman Luş ve Ali Yeşilyurt da kampa götürülmedi.