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Giriş Tarihi: 9.7.2023

Rashica artık Aslan

Rashica artık Aslan

Sarı-kırmızılı takım, 4 taksitte 7 milyon Euro’ya Kosovalı yıldızın transferini bitirdi

Kiralık sezonunda şampiyonluk yaşayıp ardından da kulübü Norwich City'ye dönen Milot Rashica için Aslan mutlu sona ulaştı. Bu transfer için G.Saray'ın uzun çabaları sonuç verirken sarı-kırmızılılar, Norwich'i 4 taksitte ödenecek 7 milyon Euro'ya ikna etti. Oyuncunun yapılacak açıklama sonrasında Avusturya kampına katılması bekleniyor. Kosovalı kanat oyuncusu geçen sezon 30 maçta 6 gol atarken 7 defa da asist katkısı sağlamıştı.

AVUSTURYA'DA İZDİHAM!
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışması yapmak için Avusturya'ya gitti. Sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında karşılayan gurbetçi taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolculara yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Oyuncular, taraftarların büyük ilgisi nedeniyle güçlükle takım otobüsüne binebildi. Sakatlanan Torreira'nın da kampa götürülmesi dikkat çekti.

TAYLAN&CİCALDAU'YA YER YOK!
G.Saray, iki haftalık antrenman döneminin ardından 10 günlük kamp için Avusturya'ya gitti. Sarı-kırmızılı takım 3 hazırlık maçı da yapacak. Aslan'ın kamp kadrosunda ise alınmayan isimler dikkat çekti. Taylan Antalyalı ile Cicaldau'nun yanı sıra Luyindama, Alpaslan ve Oğulcan Çağlayan'ın yanı sıra Eren Aydın, Emirhan Kayar, Süleyman Luş ve Ali Yeşilyurt da kampa götürülmedi.

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