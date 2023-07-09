Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Halil Dervişoğlu transferinde Şenol Güneş etkisi! O konuşma ortaya çıktı...

Yeni sezonda alternatifli bir kadro kumak isteyen Beşiktaş, Halil Dervişoğlu'nu renklerine katarken genç oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş bizzat istedi. Yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyen 23 yaşındaki futbolcuya en büyük desteği, kendisini ilk kez A Milli Takım'a davet eden Güneş ve yardımcısı Burak Yılmaz verecek. Brentford'a yaptığı baskıdan sonuç alan genç forvetin temsilcisi, dün son görüşmeleri tamamlamak adına İstanbul'a ayak bastı.

15-20 MİLYON TL ARASINDA BİR ÜCRET ALACAK

Oyuncu tarafı ilk görüşmede 1 milyon Euro civarında maaş talep etti. Beşiktaş ise 15-20 milyon TL arasında bir rakam ile masaya oturdu. Tarafların kısa süre içinde anlaşma sağlaması ve Halil'in sağlık kontrolünden geçmesinin ardından siyah-beyazlıların Almanya kampına katılması bekleniyor. Bu transferi çok isteyen 71 yaşındaki çalıştırıcının, Halil'e "Yetenekli bir oyuncusun, çok çalışıp yeniden çıkışa geçmen için Beşiktaş senin için büyük fırsat. Burada tekrar formunu yakala" mesajını ilettiği kaydedildi.

YOL GÖSTERİCİSİ BURAK YILMAZ

Halil'in son iki sezonda yaşadığı düşüşten sonra mental olarak kendisini toparlaması adına milli takımda birlikte forma giydiği ve şimdi hocalığını yapacak olan Burak Yılmaz'ın kendisine yol gösterici olacağı kaydedildi.

3+1 YILLIK İMZA ATACAK

Güneş'in sağ, sol kanat ve forvette kullanabileceğini belirttiği oyuncu, 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak ve Brentford'a bonservis ödenmeyecek. Şartlara bağlı 600 bin Euro bonus anlaşma içerisinde yer alacak.