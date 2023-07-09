Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Erden Timur’dan flaş açıklamalar! -CANLI

Avusturya'da yaptığı kampla yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Sportif A.Ş yöneticisi Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

İşte Erden Timur'un açıklamaları;

PSG Icardi için rakamı belli bir seviyeye getirmeye başladı. Bir aşamaya gelinmek üzere ancak bitti diyemeyiz. Uğraşıyoruz, çabalıyoruz. Gündemdeki rakamlar, çok büyük rakamlar. Suudi Arabistan'dan çok büyük teklif aldı Icardi ancak rakam bizim istediğimiz seviyeye gelirse, finalize edeceğiz gibi gözüküyor.

"ICARDI'YE 32 MİLYON EURO MAAŞ ÖNERDİLER"

Teklif çok yüksekti. 30 milyon euro bonservis, 32 milyon euro maaş teklifleri falan verdiler. Geçtiğimiz senelere göre 2 2,5 katı artan bir fiyat var. FFP'de bir şey değişmiyor. Herkesin mutlu olacağı hem de FFP sorunları yaşamamız lazım. Icardi'de belli aşama kaydetti. Bizim rakamlarımıza gelirse olabilir.

Kamp sürecinin içine gelecek bir transfer inşallah olacak. Geçen sene olsa, 'şöyle olacak, böyle olacak' derdim ama bu sene öyle değil. Bu sene transfer temposu son derece yavaş çünkü Suudi Arabistan'dan çok ciddi teklifler geliyor ve oyuncular da bunu bekliyor.

"KİMSE ENDİŞE ETMESİN"

Tüm amacımız yeni transferleri kampa yetiştirmek. Kampımız da maalesef erken başladı. Kimse bu konuda endişeli olmasın. İyi bir takım kuracağız.

Şu an kimse transfere evet demiyor. Biz A grubu oyuncuyu hedefliyoruz. Geri kalanında da A-'yi hedefliyoruz. Büyük kulüpler de aynı şekilde A+ oyuncuları beklediği için bizim talip olduğumuz oyunculara talip oluyorlar.

"ANGELINO İLE BELLİ BİR NOKTAYA GELDİK"

Angelino ile belirli bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Neticelendirmeye çalışıyoruz. Pozisyonunda Avrupa'nın önemli oyuncularından birisi. Zaten sorun da orada. Bizim işimizi zorlaştırıyor.

"PAREDES ALTERNATİFLERİ BEKLİYOR"

Paredes ve kulübü diğer alternatiflerle de görüşüyor. Oradan gelecek sonuca göre karar verecek.

"GEÇEN SENEDEN DAHA İYİ TAKIM KURACAĞIZ"

Geçen seneden daha iyi bir takım kurmak istiyoruz. Tabii ki geçen seneki kadar çok transfer yapılmayacak, bir omurgamız var. Güçlenmemiz gereken pozisyonlarda güçleneceğiz. Belli oyuncularda Galatasaray'ın çıkarı için beklemeliysek, bekleyeceğiz.