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Giriş Tarihi: 9.7.2023

Umut Nayir 3 yıllık imzayı atıyor

Umut Nayir 3 yıllık imzayı atıyor
F.Bahçe, Edin Dzeko'nun ardından yerli bir santrfor transferini daha bitirdi. Kanarya, daha önce prensipte anlaştığı Eyüpspor'dan Umut Nayir ile bugün sözleşme imzalayacak. 30 yaşındaki milli futbolcu sağlık kontrolünün ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak 2+1 yıllık mukaveleye imza atacak. Tecrübeli golcü, ardından Rusya kampına gidecek. Geçen sezon Ümraniyespor'da kiralık oynayan Umut, 31 maçta 17 gol, 3 asistle kariyer rekoru kırmıştı.

RAKİP ZENİT
Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg şehrine gitti. 33 kişilik kamp kadrosunda, sakatlıkları süren Samet Akaydın ve Lincoln Henrique yer almadı. Ayrıca Samatta'ya transfer görüşmelerini yapması için izin verildi. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya bugün ilk maçında saat 19.30'da Zenit ile karşılaşacak.

SZALAİ BERLİN YOLCUSU
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye Almanya'dan teklif geldi. Bundesliga ekibi Union Berlin, 25 yaşındaki savunmacı için sarı lacivertli kulübe 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus önerisinde bulundu. Menajeri İstanbul'a gelen futbolcu da bu teklife sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli yönetim, 15 milyon Euro bonservis beklediğini Alman kulübüne iletti. Szalai, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 52 karşılaşmada 3 gol, 2 asist yaptı.

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Umut Nayir 3 yıllık imzayı atıyor
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