Umut Nayir 3 yıllık imzayı atıyor

F.Bahçe, Edin Dzeko'nun ardından yerli bir santrfor transferini daha bitirdi. Kanarya, daha önce prensipte anlaştığı Eyüpspor'dan Umut Nayir ile bugün sözleşme imzalayacak. 30 yaşındakimilli futbolcu sağlık kontrolününardından kendisinisarı-lacivertli renklere bağlayacak2+1 yıllık mukaveleye imzaatacak. Tecrübeli golcü, ardından Rusya kampına gidecek. Geçen sezon Ümraniyespor'da kiralık oynayan Umut, 31maçta 17 gol, 3 asistlekariyer rekorukırmıştı.
RAKİPZENİT
Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg şehrine gitti. 33 kişilik kamp kadrosunda, sakatlıkları süren Samet Akaydın ve LincolnHenrique yer almadı. Ayrıca Samatta'ya transfer görüşmelerini yapması için izin verildi. İsmail Kartalyönetimindeki Kanarya bugün ilk maçındasaat 19.30'da Zenit ile karşılaşacak.
SZALAİ BERLİN YOLCUSU
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye Almanya'dan teklif geldi. Bundesliga ekibi Union Berlin, 25 yaşındaki savunmacı içinsarı lacivertli kulübe 10 milyon Euro bonservisve 2 milyon Euro bonus önerisinde bulundu. Menajeri İstanbul'a gelen futbolcu da bu teklife sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli yönetim, 15 milyon Euro bonservis beklediğini Alman kulübüne iletti. Szalai, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla52 karşılaşmada 3 gol, 2 asist yaptı.