Umut Nayir 3 yıllık imzayı atıyor

F.Bahçe, Edin Dzeko'nun ardından yerli bir santrfor transferini daha bitirdi. Kanarya, daha önce prensipte anlaştığı Eyüpspor'dan Umut Nayir ile bugün sözleşme imzalayacak.Tecrübeli golcü, ardından Rusya kampına gidecek. Geçen sezon Ümraniyespor'da kiralık oynayanFenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'nın St. Petersburg şehrine gitti. 33 kişilik kamp kadrosunda, sakatlıkları sürenveyer almadı. Ayrıcatransfer görüşmelerini yapması için izin verildi.Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye Almanya'dan teklif geldi. Bundesliga ekibiMenajeri İstanbul'a gelen futbolcu da bu teklife sıcak bakıyor. Sarı-lacivertli yönetim, 15 milyon Euro bonservis beklediğini Alman kulübüne iletti.