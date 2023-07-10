Arda Güler, Real Madrid’in sosyal medya rekorlarını alt üst etti!

La Liga ekibi Real Madrid, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler için sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullandı. Transferin duyurulmasının ardından kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar rekor etkileşim ve takipçi kazanımı ile neticelendi. Web monitoring şirketi Teleskop APP'in yaptığı sosyal medya ölçümlemesinde Arda için yapılan 75 paylaşımın yaklaşık 500 milyon görüntülenmeye ulaştığını rapor etti.

TWİTTER'DA 323,4 MİLYON GÖRÜNTÜLENME

6 Temmuz - 8 Temmuz 2023 tarihleri arasında Real Madrid C.F.'nin Arda Güler'in transferinin ardına sosyal medya hesabı Twitter'dan 31 gönderi paylaşıldı. İspanyol devi önce Türkçe "Yükleniyor" paylaşımı ile taraftarını heyecanlandırdı. Kulübün sonraki paylaşımlarında transferi ve detaylarını açıkladı. Arda Güler'in formalı fotoğrafları ile yapılan paylaşımlar 'WelcomeArda' hashtagiyle büyük ilgi uyandırdı. Transferin ilk gününden itibaren Arda için yapılan paylaşımlar neticesinde 4.863.084 beğeni, 352.086 retweet ve 53.252 yorum alındı. Atılan tweetlerdeki videolar 10.678.377 kez görüntülendi. Atılan tweetlerin görüntülenmesi ise 323,4 milyonu aştı.