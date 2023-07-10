Dimitrios Kourbelis, Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı

BJELICA TAKIMA GÜÇ KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYOR

Teknik direktör Bjelica, sabah idmanında izni sona eren oyunculara aerobik çalışması yaptırırken, diğer oyuncular ise kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Takımı kondisyon ve fiziksel olarak güçlendirmek isteyen Hırvat hoca, oyunculara ekstra çalışmalarla güç yüklemesi yapıyor.

Bordo-mavililer, Slovenya kampının ilk haftasını akşam 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. (DHA)