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Giriş Tarihi: 10.7.2023 17:02

Dimitrios Kourbelis, Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı

DHA
Dimitrios Kourbelis, Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı

Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’un yeni transferi Dimitrios Kourbelis'in yanı sıra 5 oyuncu, kampa katılarak çalışmalara başladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Kranj şehrinde sürdüren Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor. 1 hafta önce başlayan Slovenya kampına eksik kadroyla giden bordo-mavililerde milli takım maçları dolayısıyla ekstra izinli olan oyuncular, izinlerini tamamlayarak kampa katılmaya başladı.

KOURBELIS İLK İDMANINDA

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde sabah 11.00'de yapılan idmana, izinleri sona eren Bakasetas, Siopis, Trezeguet, Larsen, Bardhi ve takımın yeni transferlerinden Kourbelis de katıldı. Dün akşam takımın diğer 2 Yunan oyuncusuyla birlikte kampa gelen Kourbelis bordo-mavili formayla bugün ilk idmanına çıktı.

BJELICA TAKIMA GÜÇ KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYOR

Teknik direktör Bjelica, sabah idmanında izni sona eren oyunculara aerobik çalışması yaptırırken, diğer oyuncular ise kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Takımı kondisyon ve fiziksel olarak güçlendirmek isteyen Hırvat hoca, oyunculara ekstra çalışmalarla güç yüklemesi yapıyor.
Bordo-mavililer, Slovenya kampının ilk haftasını akşam 19.00'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak. (DHA)

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Dimitrios Kourbelis, Trabzonspor ile ilk antrenmanına çıktı
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