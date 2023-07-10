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Giriş Tarihi: 10.7.2023 18:15

Pendikspor, Erencan Yardımcı'yı kadrosuna dahil etti

AA
Pendikspor, Erencan Yardımcı’yı kadrosuna dahil etti

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Erencan Yardımcı'yı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pendikspor'umuz, son olarak Alanyaspor forması giyen forvet Erencan Yardımcı'yı renklerine bağladı." ifadesine yer verildi.

Bonservisi Eyüpspor'da bulunan ve 2021-2022'nin ikinci yarısı ile geçen sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, bu süreçte Süper Lig'de çıktığı 17 maçta 4 gol kaydetti.

Tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Pendikspor, Mehmet Kaan Türkmen, Erdem Canpolat, Josip Vukovic, Georgios Tzavellas, Halil Akbunar, Emre Taşdemir ve Nuno Sequeira'yı da kadrosuna kattığını duyurmuştu.

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Pendikspor, Erencan Yardımcı'yı kadrosuna dahil etti
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