Son dakika: Fenerbahçe, Alexander Djiku ile sözleşme imzaladı

Son dakika haberi... Fenerbahçe, sağlık kontrolünden geçirdiği stoper oyuncusu Alexander Djiku'nun transferini resmen duyurdu.Fenerbahçe, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Ailemize hoş geldin Alexander Djiku! 💛💙— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 10, 2023
🔗 https://t.co/Rses9Rp7fk pic.twitter.com/rXRskA6GcM
"AİLEMİZE HOŞ GELDİN"
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı:
"Fenerbahçemiz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yöneticimiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.
Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."