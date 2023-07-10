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Giriş Tarihi: 10.7.2023 19:11 Son Güncelleme: 10.7.2023 19:18

Son dakika: Fenerbahçe, Alexander Djiku ile sözleşme imzaladı

Son dakika: Fenerbahçe, Alexander Djiku ile sözleşme imzaladı

Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun transfer edildiğini duyurdu. Fransız asıllı Ganalı milli stoper ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Son dakika haberi... Fenerbahçe, sağlık kontrolünden geçirdiği stoper oyuncusu Alexander Djiku'nun transferini resmen duyurdu.Fenerbahçe, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"Fenerbahçemiz, Fransız asıllı Ganalı milli stoper Alexander Djiku'yu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Yöneticimiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

Alexander Djiku'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

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Son dakika: Fenerbahçe, Alexander Djiku ile sözleşme imzaladı
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