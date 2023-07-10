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Giriş Tarihi: 10.7.2023 10:23

UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev

UEFA’dan Arda Kardeşler’e görev

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Polonya'nın Rakow ile Estonya'nın Flora takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Polonya'nın Rakow ile Estonya'nın Flora takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasını yönetecek.

Polonya'nın Czestochowa şehrindeki Rakow Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Hakan Ceylan ise AVAR olarak görev yapacak.

Öte yandan Litvanya'nın Zalgris Vilnius ile Makedonya'nın Struga takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasında ise Mete Kalkavan VAR, Koray Gencerler ise AVAR olarak görev alacak.

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UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
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